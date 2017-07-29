موعد مباراة الزمالك المصري والنصر السعودي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق الزمالك المصري لملاقاة نظيره فريق النصر السعودي اليوم السبت في مدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن الفوز وحصد النقاط الثلاث وذلك بالرغم من أن المباراة تُعد شكلية ولن يكون لها أي تأثير على حسابات التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وذلك لآن كلاً من الفريقين قد تم إقصائهما بشكل رسمي من المسابقة في الجولة الماضية بعد خسارة كلاً منهما.

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وكان فريق الزمالك قد بدأ مشواره في البطولة بالتعادل أمام نظيره فريق الفتح الرباطي المغربي بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعرض إلي الخسارة على يد فريق العهد اللباني بهدف وحيد مقابل لا شئ، أما فريق النصر فقد إكتفى هو الآخر بالتعادل في الجولة الأولى أمام نظيره فريق العهد بهدف لمثله، وفي الجولة الثانية تعرض إلي خسارة قاسية على يد فريق الفتح الرباطي بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

مما يعني أن كل فريق لا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط وهو ما يؤكد توديعهما للمسابقة بشكل رسمي، وذلك نظراً لآن كلاً من فريق الفتح الرباطي وفريق العهد يمتلك في رصيده 4 نقاط، وأيضاً لآن صاحب المركز الأول فقط هو من يضمن تأهله إلي المربع الذهبي، علماً بأن أفضل فريق من أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثلاثة يتأهل أيضاً، ولكن ذلك الأمر تم حسمه في يوم أمس الجمعة بعدما فاز فريق الأهلي المصري على حساب نظيره فريق نصر حسين داي الجزائري ضمن مباريات المجموعة الأولى، ليرفع بذلك المارد الأحمر رصيده إلي 6 نقاط ويضمن المركز الثاني وبطاقة التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وبالرغم من كل ذلك إلا أن المباراة بين كلاً من فريق الزمالك وفريق النصر ستكون لها أهميتها الكبرى عند جماهيرهما وذلك من أجل حفظ كبريائهما وعدم الخروج من البطولة دون تحقيق أي إنتصار.