موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير الودية

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يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي يوم غداً الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مباراة ودية ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 01:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و00:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، ولكن إقتراب إنطلاقة الموسم الجديد وبإعتبارها أخر مباراة ودية في المعسكر الصيفي لكلاً منهما في الولايات المتحدة الأمريكية سيجعل كلاهما يُقاتل من أجل الفوز.

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وكان فريق مانشستر سيتي قد خاض حتى الآن لقائين في إطار معسكره الصيفي، حيث كانت المباراة الأولى أمام جاره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وفيها تلقى الخسارة بواقع هدفين مقابل لا شئ، ولكن وفي المباراة الثانية عاد فريق مانشستر سيتي ليستعيد بريقه من جديد بعدما حقق فوزاً عريضاً على حساب فريق ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أما على الجانب الآخر فخاض فريق توتنهام هوتسبير هو أيضاً حتى الآن لقائين في إطار معسكره الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي المباراة الأولى حقق فوزاً عريضاً على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ولكنه وفي المباراة الثانية تعرض إلي الخسارة بصعوبة بالغة على يد فريق روما الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلى صعيد إنطلاقة الموسم الجديد سيبدأ فريق مانشستر سيتي موسمه بشكل رسمي من بوابة البريمرليغ بحلوله ضيفاً ثقيلاً على الصاعد حديثاً إلي أضواء الدوري الإنجليزي الممتاز فريق برايتون، أما فريق توتنهام هوتسبير فسوف يحل ضيفاً هو الآخر على العائد من جديد إلي أضواء البريمرليغ فريق نيوكاسل يونايتد في مباراة مرتقبة وصعبة للغاية على كلاً من الطرفين، وفي الأسبوع الثاني مباشرة سوف يستقبل فريق توتنهام هوتسبير على ملعب ويمبلي جاره اللندني فريق تشيلسي في مباراة في غاية الصعوبة أيضاً، مما يؤكد أن موسم فريق السبيرز سيكون حافلاً بالإثارة.