ملخص مباراة تشيلسي وإنتر الودية

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حقق فريق إنتر الإيطالي الفوز على حساب نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد في سنغافورة، وذلك في مباراة ودية ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الآخر بحثاً عن تسجيل الأهداف، وعند الدقيقة الثلاثين كاد فريق تشيلسي يفتتح التسجيل بعدما نفذ لاعبه البرازيلي دافيد لويز ركلة حرة قوية بعيدة عن منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب مرمى الحارس باديلي بقليل لتبقى الشباك نظيفة.

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وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء إستمر الوضع على ما هو عليه ولم يتمكن أي من الفريقين من فعل أي شئ إيجابي من الناحية الهجومية ولكن كلاهما تألق من الناحية الدفاعية بشكل لافت للغاية، وقبل نهاية الشوط بلحظات قليلة فقط وتحديداً عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع إحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق إنتر، ليُنفذها نجمه المونتينيغري ستيفان يوفيتيش بنجاح مُحرزاً أولى أهداف فريقه في اللقاء.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق إنتر من تسجيل هدفه الثاني بشكل مُبكر للغاية، وذلك عند الدقيقة السادسة والأربعين عبر لاعبه ستيفان يوفيتيتش أيضاً، ولكن الحكم سرعان ما أبطل فرحة لاعبي إنتر بعدما ألغى الهدف بداعي التسلل.

ولكن إصرار فريق إنتر على تسجيل الهدف الثاني كان كبيراً للغاية، وعند الدقيقة الثالثة والخمسين نجح في تحقيق مبتغاه بعدما سجل له الكرواتي إيفان بيريسيتش ثاني الأهداف وسط حالة من الذهول بالنسبة للإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي، ولم يكتفِ فريق إنتر بذلك وعند الدقيقة الحادية والستين كاد يُسجل ثالث أهدافه عبر لاعبه البرتغالي جواو ماريو، ولكن الحارس العملاق تيبو كورتوا أنقذ فريقه في هذه المرة من هدف جديد في شباكه.

وعند الدقيقة الخامسة والسبعين نجح فريق تشيلسي في تقليص الفارق وذلك بعدما سجل البديل كوندوغبيا هدفاً بالخطأ في مرماه بطريقة أكثر من رائعة لتشتعل أجواء اللقاء من جديد، ولكن ذلك لم يؤثر على فوز فريق إنتر في نهاية المطاف.