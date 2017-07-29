موعد مباراة الكلاسيكو الودي بين ريال مدريد وبرشلونة

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تشهد ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية فجر يوم غداً الأحد موقعة كلاسيكو الأرض والتي تجمع بين كلاً من فريق ريال مدريد الإسباني وغريمه التقليدي فريق برشلونة، وذلك في مباراة ودية ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً منها لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 03:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وبالرغم من الطابع الودي للمباراة إلا أن موقعة الكلاسيكو بحد ذاتها تُعتبر بطولة في غاية الأهمية بالنسبة لكلاً من الفريقين وأيضاً بالنسبة لجماهيرهما الغفيرة، وذلك لما تُمثله المباراة من تحدي كبير على مدار التاريخ بأكمله وعلى مر السنوات القليلة الماضية تحديداً، والتي إرتفعت فيها قيمة موقعة الكلاسيكو بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة كثيراً حول العالم بأكمله وليس فقط في إسبانيا أو في أوروبا.

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وكان فريق ريال مدريد قد خاض حتى الآن لقائين في إطار معسكره الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لم يُحقق نتائج جيدة على الإطلاق حيث تعادل في المباراة الأولى أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف لمثله قبل أن يخسر بركلات الترجيح، وفي المباراة الثانية تعرض الفريق الملكي إلي خسارة قاسية على يد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وبالرغم من ذلك إلا أن جماهير الميرنغي تعلم جيداً أن فريقها سيكون مختلفاً تماماً عند إنطلاق المباريات الرسمية كما هو معتاد دائماً.

أما على الجانب الآخر فخاض فريق برشلونة هو أيضاً لقائين في إطار معسكره الصيفي، وقد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد، وفي المباراة الثانية نجح الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز أيضاً وهذه المرة على حساب فريق مانشستر يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وتُعتبر موقعة الكلاسيكو الودية مجرد بروفة أخيرة لكلاً من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي والإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب الفريق الكتالوني، وذلك قبل أن يصطدم كلاً من الغريمين في كأس السوبر الإسباني ذهاباً وإياباً في منتصف الشهر المقبل.