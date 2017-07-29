موعد مباراة الترجي الرياضي التونسي والهلال السعودي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة نظيره فريق الهلال السعودي يوم غداً الأحد على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُعد المباراة شكلية بالنسبة لكلاً من الفريقين وذلك بعدما ضمن فريق الترجي الرياضي تأهله إلي الدور نصف النهائي كمتصدراً للمجموعة، وأيضاً بعدما فقدت جميع الفرق الأمل في خطف المركز الثاني بعد ضمان فريق الأهلي المصري حصوله عليه يوم أمس الجمعة، ولكن وبالرغم من ذلك إلا أن كلاً من الفريقين سيدخل المواجهة بحثاً عن الفوز ولا شئ غيره.

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فمن جهته يرغب فريق الترجي الرياضي في إنهاء مشواره في دور المجموعات بتحقيقه للعلامة الكاملة، وذلك بعدما حقق الفوز على حساب فريق نفط الوسط العراقي بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الأولى، وأيضاً بعدما حقق الفوز على حساب فريق المريخ السوداني بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الثانية، مما جعل جماهير النادي تثق كثيراً في قدرة فريقها على تحقيق اللقب العربي في نهاية المطاف.

أما على الجانب الآخر فيُعد فريق الهلال تقريباً هو أكثر الفرق التي إستفادت من البطولة العربية، وذلك بعدما شارك الفريق الأولمبي بالنادي في البطولة بدلاً من الفريق الأول في تجربة أكثر من رائعة سوف تعود بالفائدة الكبيرة على نادي الهلال بشكل عام في المستقبل لما إكتسبه من جيل شاب إستطاع منافسة الكبار بقوة ولم يخسر حتى الآن في البطولة بعكس فرق أخرى عريقة شاركت بكامل نجومها في هذا المحفل العربي.

حيث كان فريق الهلال قد بدأ مشواره في دور المجموعات بالتعادل أمام فريق المريخ بهدف لمثله في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعادل مرة أخرى الزعيم وهذه المرة أمام فريق نفط الوسط بهدفين لمثلهما، وبالرغم من ذلك إلا أن فريق الهلال قدم مستوى أكثر من رائع في كلاً من اللقائين وكان أحق بالفوز وليس فقط التعادل.