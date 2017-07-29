موعد مباراة مانشستر يونايتد وفاليرينغا الودية

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يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق فاليرينغا النرويجي يوم غداً الأحد، وذلك في مباراة ودية في إطار معسكره الصيفي تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن فريق مانشستر يونايتد قد أنهى منذ أيام قليلة معسكره في الولايات المتحدة الأمريكية ليعود أدراجه من جديد إلي القارة الأوروبية، وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة باحثاً عن تحقيق فوز جديد في معسكره الصيفي، وذلك بعدما قضى الفريق فترة أكثر من رائعة في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار معسكره أيضاً وخاض خلال تلك الفترة 5 مباريات ودية من العيار الثقيل من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل لإنطلاقة الموسم الجديد، ففي المباراة الأولى حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً كاسحاً على حساب نظيره فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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وفي المباراة الثانية حقق الفوز على حساب فريق ريال سالت ليك الأمريكي بهدفين مقابل هدف واحد، وفي المباراة الثالثة حقق الفوز على حساب جاره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل لا شئ، أما في المباراة الرابعة فقد تعادل أمام فريق ريال مدريد الإسباني بهدف لمثله قبل أن يُحقق الفوز بواقع ركلات الترجيح، بينما تعرض إلي الخسارة في مباراته الخامسة على يد فريق برشلونة الإسباني بهدف وحيد مقابل لا شئ.

هذا وينتظر فريق مانشستر يونايتد العديد من التحديات الصعبة في الفترة المقبلة وعلى مدار الموسم بأكمله على المستوى الرسمي، والبداية ستكون في اليوم الثامن من شهر أغسطس المقبل حينما يواجه فريق ريال مدريد في مباراة كأس السوبر الأوروبي، ومن بعدها يأتي هدفه الرئيسي في الموسم وهو الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يرغب في حصد لقبه مهما كان الثمن نظراً لغياب اللقب عن خزائن النادي منذ رحيل أسطورة التدريب السير أليكس فيرغسون، علماً بأن فريق مانشستر يونايتد سيبدأ مشواره في البريمرليغ بمواجهة فريق وست هام يونايتد على مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد، وإضافة لذلك سيكون الفريق مُطالباً أيضاً بالمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن نسخة الموسم الماضي.