موعد مباراة المريخ السوداني ونفط الوسط العراقي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق المريخ السوداني لملاقاة نظيره فريق نفط الوسط العراقي يوم غداً الأحد على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن الفوز وحصد النقاط الثلاث ولا شئ غير ذلك بالرغم من أن كلاهما فقد جميع حظوظه في التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، حتى وإن كان ذلك من بوابة المركز الثاني والذي حسمه فريق الأهلي المصري يوم أمس الجمعة عن المجموعة الأولى، ولكن الخروج من البطولة دون تحقيق أي فوز سيكون شيئاً في غاية السوء بالنسبة للطرفين ولجماهيرهما أيضاً، وخاصة بالنسبة لفريق المريخ والذي أكد قبل إنطلاقة البطولة بأنه سيكون مُنافساً في غاية القوة على اللقب.

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وكان فريق المريخ قد بدأ مشواره في البطولة بالتعادل أمام فريق الهلال السعودي بهدف لمثله في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعرض إلي الخسارة على يد فريق الترجي الرياضي التونسي بهدفين مقابل لا شئ، أما على الجانب الآخر فقد بدأ فريق نفط الوسط مشواره في دور المجموعات بالخسارة أمام فريق الترجي الرياضي بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعادل أمام فريق الهلال بهدفين لمثلهما في مباراة مثيرة للغاية.

ومن جهته يُعد خروج فريق المريخ من البطولة العربية منذ دورها الأول ضربة موجعة للغاية له ولجماهيره، وذلك بسبب المعاناة التي عاشها الفريق السوداني مؤخراً سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأفريقي، بعدما أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم قراراً بتجميد النشاط الكروي في السودان بسبب تدخل حكومة الدولة في أمور كرة القدم، ولكن الأمر تم حله بشكل سريع للغاية من جانب الإتحاد السوداني لكرة وتم رفع العقوبة عنه، ولكن ذلك لم ينفع فريق المريخ بشئ بعدما تم إستبعاده من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م وأيضاً لتوقف الدوري السوداني لما يقرب من شهرين حتى الآن.