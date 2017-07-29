موعد مباراة يوفنتوس وروما الودية

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يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة نظيره فريق روما الإيطالي يوم غداً الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مباراة ودية ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 23:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و22:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة المرتقبة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، وذلك نظراً لإقتراب إنطلاقة الموسم الجديد ورغبة كلاً من المدربين ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس ودي فرانشيسكو مدرب فريق روما في إعداد وتجهيز جميع العناصر بأفضل صورة ممكنة، حتى يكون كلاً من الفريقين في أفضل حالاته الفنية والبدنية والذهنية مع بداية الدوري الإيطالي.

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وكان فريق يوفنتوس قد خاض حتى الآن في معسكره الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية لقائين، حيث تعرض في المباراة الأولى إلي الخسارة على يد فريق برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد، وفي المباراة الثانية حقق فريق السيدة العجوز فوزاً مُثيراً على حساب نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أما على الجانب الآخر فقد خاض فريق روما هو أيضاً لقائين في معسكره الصيفي, حيث تعادل في المباراة الأولى أمام فريق باريس سان جيرمان بهدف لمثله قبل أن يخسر بركلات الترجيح، وفي المباراة الثانية حقق فوزاً في غاية الصعوبة على حساب نظيره فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

هذا وينتظر فريق يوفنتوس العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، حيث سيكون مُطالباً بضرورة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما فشل في تحقيق ذلك في الموسم الماضي، وذلك عقب خسارته المباراة النهائية أمام فريق ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وإضافة لذلك سيكون الفريق مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة المنافسة وبقوة على لقب كأس السوبر الإيطالي والذي سيواجه فيه فريق لاتسيو في منتصف شهر أغسطس المقبل، وأيضاً ضرورة الحفاظ على لقبه بطلاً لكلاً من الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.