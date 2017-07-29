موعد أبرز المباريات الودية يوم غداً الأحد 30-7-2017

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تواصل الأندية الأوروبية تحضيراتها المستمرة في الصيف الحالي إستعداداً منها لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، ومن أجل الإستعداد بأفضل صورة ممكنة تخوض الأندية العديد من المباريات الودية فيما بينها حتى تُصبح جميع الأندية في أفضل حالاتها البدنية والفنية فور إنطلاق الموسم.

وسيشهد يوم غداً الأحد العديد من المباريات الودية حيث يواجه فريق باير ليفركوزن الألماني نظيره فريق لاتسيو الإيطالي في مباراة مرتقبة، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، فمن جهة يرغب فريق باير ليفركوزن في إستعادة بريقه من جديد بعد الموسم الماضي الكارثي الذي قدمه الفريق الألماني سواء على صعيد الدوري الألماني أو على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا أو حتى على صعيد مسابقة كأس ألمانيا، ومن جهة أخرى يرغب فريق لاتسيو تحت قيادة مدربه الواعد سيموني إنزاغي للتألق من جديد في الموسم المقبل، وذلك بعدما قاد الفريق في الموسم الماضي لإنهاء الدوري الإيطالي في المركز الخامس في جدول الترتيب، وأيضاً بعدما قاد فريق النسور لبلوغ الدور النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

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وفي مباراة أخرى يواجه فريق بورنموث الإنجليزي نظيره فريق فالنسيا الإسباني وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي لقاء أخر يواجه فريق هانوفر الألماني نظيره فريق أودينيزي الإيطالي وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يواجه فريق شالكة الألماني نظيره فريق إيبار الإسباني وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي مباراة أخرى يواجه فريق فياريال الإسباني نظيره فريق ليفانتي الإسباني وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي لقاء مرتقب يصطدم فريق ريال بيتيس الإسباني بنظيره فريق بيشكتاش التركي حامل لقب الدوري التركي في الموسم الماضي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يواجه فريق بورتو البرتغالي نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يواجه فريق مونبلييه الفرنسي نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي.