ملخص مباراة السوبر الفرنسي بين موناكو وباريس سان جيرمان

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حقق فريق باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي وذلك عقب فوزه على غريمه فريق موناكو بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما في مدينة طنجة بالمغرب.

وفي شوط المباراة الأول تمكن فريق موناكو من إفتتاح التسجيل من مباغتة منافسه بشكل باكر، وذلك حينما سجل مهاجمه الواعد كيليان مبابي أولى الأهداف ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، ولكن الفريق الباريسي تمكن بعدها من إستعادة توازنه في المباراة وإستطاع أن يستحوذ على الكرة ولو بشكل نسبي.

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وعند الدقيقة الثلاثين نجح فريق موناكو في هذه المرة دون وجود وضعية تسلل عليه في تسجيل هدفه الأول في المباراة والذي جاء عبر ظهيره الأيمن الفرنسي جبريل سيديبي بطريقة أكثر من رائعة ليُزيد من الضغط على الفريق الباريسي، وعند الدقيقة السابعة والثلاثين جاء أول رد فعل حقيقي لفريق باريس سان جيرمان في المباراة، وذلك حينما نفذ مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء ولكن كرته كانت قوية للغاية وعلت العارضة.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق باريس سان جيرمان من تعديل النتيجة عند الدقيقة الحادية والخمسين وذلك عبر لاعبه البرازيلي داني ألفيس بعدما نفذ ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة، لتعود المباراة إلي نقطة الإنطلاق من جديد وتشتعل الأجواء مجدداً.

ولم يكتفِ الفريق الباريسي بذلك وبحث عن قلب الطاولة لصالحه وعند الدقيقة الثالثة والستين نجح في تحقيق مبتغاه، وذلك بعدما سجل له الفرنسي أدريان رابيو الهدف الثاني علماً بأن من صنع الهدف هو النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيس، وفي الوقت الذي كان فيه فريق موناكو يبحث عن إدراك التعادل أجرى مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم تبديلاً غريباً بعض الشئ بعدما أخرج مهاجمه كيليان مبابي من أرض الملعب وأشرك بدلاً منه المهاجم كاريو.

وفي بقية دقائق المباراة إنخفض إيقاع اللعب كثيراً من الفريقين وبدا على كلاهما عدم الجاهزية بصورة كاملة من الناحية البدنية، وذلك بكل تأكيد لآنها تُعتبر أول مباراة رسمية بالنسبة لكلاً من الفريقين في الموسم الجديد، لتذهب المباراة إلي نهايتها دون أي جديد ويُحقق بذلك الفريق الباريسي باكورة ألقاب الموسم المحلي.