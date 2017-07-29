موعد مباراة لايبزيغ وبنفيكا الودية

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يستعد فريق لايبزيغ الألماني لملاقاة نظيره فريق بنفيكا البرتغالي يوم غداً الأحد، وذلك في مباراة ودية ضمن مباريات كأس الإمارات الودية 2017 م والذي يأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، وكان كلاً منهما قد بدأ مشواره في البطولة الودية اليوم السبت حيث تعرض فريق لايبزيغ إلي الخسارة على يد فريق إشبيلية الإسباني بهدف وحيد مقابل لا شئ، أما فريق بنفيكا فقد تعرض إلي خسارة ثقيلة على يد فريق أرسنال الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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وتُعد هذه البطولة في الوقت الحالي هي أفضل تحضير بالنسبة لفريق لايبزيغ من أجل الموسم الجديد، وخاصة وأن الفريق يرغب في تحقيق المزيد من الإنجازات في الموسم المقبل بعد ما قدمه من نتائج رائعة وأداء أكثر من ممتاز في الموسم الماضي، حيث نافس الفريق بقوة كبيرة على لقب الدوري الألماني حتى الأسابيع الآخيرة من عمر الدوري إلي أن حسم فريق بايرن ميونخ أمر اللقب بشكل نهائي، ولكن الفريق خرج فائزاً بالمركز الثاني في نهاية المطاف وبالتالي ضمن تأهله بشكل مباشر إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي أوشك على الإنطلاق.

ولعل ما يجعل جماهير نادي لايبزيغ تشعر بالتفاؤل الكبير قبيل إنطلاقة الموسم الجديد، أن إدارة النادي الألماني قد نجحت حتى الآن في الحفاظ على كامل ركائز الفريق الأساسية وذلك عن طريق عدم التفريط في أي لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بالرغم من العروض الخيالية التي وصلت إلي بعض عناصره البارزة والواعدة، ولعل من أبرزهم متوسط الميدان الغيني نابي كيتا والذي وصله عرض خيالي من نادي ليفربول الإنجليزي وصلت قيمته إلي مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

أما على الجانب الآخر فيرغب فريق بنفيكا في إستمرار نجاحاته في الموسم المقبل، وذلك بعدما نجح في الفوز بكلاً من لقب الدوري البرتغالي ولقب كأس البرتغال في الموسم الماضي.