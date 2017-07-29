موعد مباراة أرسنال وإشبيلية الودية

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يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق إشبيلية الإسباني يوم غداً الأحد على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في مباراة ودية ضمن مباريات كأس الإمارات الودية 2017 م والذي يأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 18:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و17:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، وذلك نظراً لإقتراب إنطلاقة الموسم الجديد مع مطلع شهر أغسطس المقبل وخاصة بالنسبة لفريق أرسنال الذي سيبدأ موسمه بشكل مُبكر.

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وكان فريق أرسنال قد بدأ مشواره في بطولة كأس الإمارات اليوم السبت بالفوز على حساب نظيره فريق بنفيكا البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدفين، أما فريق إشبيلية فقد بدأ مشواره بالفوز على حساب نظيره فريق لايبزيغ الألماني بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وكان فريق أرسنال قد خاض العديد من المباريات الودية في إطار معسكره الصيفي الحالي، حيث فاز على حساب فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل لا شئ، وفي المباراة الثانية فاز على حساب نظيره فريق ويسترن سيدني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفي المباراة الثالثة تعادل مع فريق بايرن ميونخ الألماني بهدف لمثله قبل أن يحسم الأمور لصالحه بركلات الترجيح، أما في المباراة الرابعة فقد سقط فريق أرسنال بشكل سئ أمام جاره اللندني فريق تشيلسي بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

هذا وينتظر فريق أرسنال العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المقام الأول وكهدف رئيسي للفريق اللندني في الموسم الجديد، وخاصة بعدما أنهى البريمرليغ في الموسم الماضي في المركز الخامس في جدول الترتيب وبالتالي فقد الفريق مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي أوشك على الإنطلاق وإكتفى فقط بالتواجد في مسابقة الدوري الأوروبي، وهو ما يحدث لأول مرة تحت قيادة الفرنسي أرسين فينغر كمدرباً لفريق أرسنال منذ توليه منصبه في النادي اللندني.