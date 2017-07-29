مدرب أرسنال يؤكد بقاء النجم التشيلي سانشيز في الفريق اللندني

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أكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي أن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب فريق أرسنال لن يرحل عن صفوف الفريق اللندني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، مُشيراً إلي أن النجم التشيلي سوف يقوم بتجديد عقده في الفترة المقبلة مع النادي اللندني، نافياً بذلك من جديد كل الشائعات التي صدرت من جانب العديد من وسائل الإعلام العالمية في الأونة الآخيرة والتي أكدت أن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز سيرحل عن صفوف فريق أرسنال في الصيف الحالي بسبب عدم تواجد الفريق اللندني في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي أوشك على الإنطلاق.

وجائت تصريحات المدرب الفرنسي أرسين فينغر اليوم السبت عقب لقاء فريقه الودي والذي جمعه بنظيره فريق بنفيكا البرتغالي والذي إنتهى بفوز الفريق اللندني بواقع خمسة أهداف مقابل هدفين، حيث قال المدرب أرسين فينغر أن النجم أليكسيس سانشيز قد غاب عن تدريبات الفريق في يوم أمس الجمعة بسبب إصابته بمرض الإنفلونزا مؤكداً بأنه سيعود بأسرع وقت ممكن إلي التدريبات الجماعية للفريق اللندني.

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هذا وينتهي عقد التشيلي أليكسيس سانشيز مع فريقه أرسنال في صيف العام المقبل 2018 م، وإضافة لذلك فإن النجم التشيلي يرفض حتى الآن تجديد عقده مع النادي وهو الأمر الذي يُقلق إدارة نادي أرسنال وجماهير النادي، ففي حالة عدم تجديد العقد حتى الصيف المقبل سيضطر النادي إلي التخلي عنه بشكل مجاني دون أن يستفيد منه من الناحية المادية، أو سيكون مضطراً إلي بيعه لأحد الأندية في الصيف الحالي.

وكانت العديد من كبار الأندية الأوروبية قد أبدت إهتمامها بالتعاقد مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز في الميركاتو الصيفي الحالي، ويأتي على رأس تلك الأندية كلاً من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن أجل التصدي لتلك العروض المُغرية قدمت إدارة نادي أرسنال عرضاً جديداً إلي نجمها التشيلي من أجل الإبقاء عليه لفترة أخرى طويلة في العاصمة الإنجليزية لندن، ولكن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز رفض ذلك العرض علماً بأن راتبه الأسبوعي كان سيصل قيمته إلي مبلغ 275 ألف جنيه إسترليني.