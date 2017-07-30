ملخص مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير الودية

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حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز على حساب نظيره فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مباراة ودية ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول تمكن فريق مانشستر سيتي من إفتتاح التسجيل بشكل مُبكر للغاية، وذلك عبر رأسية مدافعه الواعد جون ستونز من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، ولم يكتفِ فريق مانشستر سيتي بذلك وكاد أن يُضاعف من تقدمه عند الدقيقة الخامسة عشر بعدما سدد مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الحارس الفرنسي هوغو لوريس تصدى للكرة وأنقذ مرمى فريقه من ثاني الأهداف.

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وعند الدقيقة التاسعة والعشرين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق توتنهام هوتسبير، حينما نفذ صانع ألعابه الدنماركي كريستيان إريكسين ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة ولكن الحارس البرازيلي الواعد إيدرسون أبعد الكرة ببراعة للخارج، وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء إستمرت المحاولات الهجومية من الفريقين بحثاً عن تسجيل الأهداف، ولكن المحاولات بائت بالفشل لينتهي الشوط على وقع تقدم فريق مانشستر سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني هدأ إيقاع اللعب قليلاً من الفريقين وذلك بسبب زيادة الإلتحامات القوية بين اللاعبين، ومع مرور الدقائق أجرى الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي عدة تغييرات على فريقه حتى يعود الفريق للتوهج من جديد، ولعل من أبرز الأسماء التي شاركت هي متوسط الميدان الإيفواري يايا توريه والمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وعند الدقيقة الثامنة والستين كاد فريق مانشستر سيتي يُسجل هدفه الثاني في اللقاء بعدما سدد مهاجمه سيرخيو أغويرو كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيمن للحارس ميشيل فورم تصدى للكرة وأنقذ الفريق اللندني وأبقى على آماله في الخروج بالتعادل على أقل تقدير، ولكن آمال فريق السبيرز تبخرت عند الدقيقة الثانية والسبعين حينما تمكن رحيم ستيرلينغ من تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريقه مانشستر سيتي، وعند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع إختتم اللاعب الواعد دياز أهداف فريقه بتسجيله للهدف الثالث.