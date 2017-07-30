روما يستعد لتقديم أخر عروضه للثعلب الجزائري محرز

Advertisements

أكد المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي مونشي أن نادي روما سوف يُقدم أخر عروضه إلي نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع صانع ألعابه الجزائري رياض محرز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف مونشي أيضاً في حديثه لوسائل الإعلام الإيطالية أن نادي الذئاب قد تقدم بعرضاً في الأونة السابقة لنادي ليستر سيتي، ولكن إدارة النادي الإنجليزي رفضت ذلك العرض بشكل قاطع حينها، مُضيفاً إلي أن نادي روما سوف يُقدم عرضاً جديداً تصل قيمته إلي مبلغ 32 مليون جنيه إسترليني، ولكنه أكد أيضاً في الوقت ذاته أن ذلك العرض سوف يكون الآخير من أجل الظفر بخدمات اللاعب الجزائري رياض محرز سواء في الصيف الحالي أو في المستقبل.

Advertisements

هذا وقد أشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية إلي أن نادي روما وفي حالة فشله في حسم الصفقة، سوف يتجه إلي المحاولة مع لاعب أخر وتحديداً الفرنسي سمير نصري لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي كان مُعاراً في الموسم الماضي بأكمله إلي صفوف فريق إشبيلية الإسباني.

وكان نادي روما قد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي حتى الآن مع المدافع المكسيكي هيكتور مورينو، ومتوسط الميدان الفرنسي ماكسيم غونالونس قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي، والفرنسي الآخر جريجوري ديفريل قادماً من صفوف فريق ساسولو الإيطالي ، ولكنه وفي مقابل ذلك تخلى عن إثنين من أبرز عناصره الأساسية وهما الفرعون المصري محمد صلاح والذي إنتقل إلي صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر والذي إنتقل إلي صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

وينتظر فريق روما العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإيطالي وذلك بالرغم من صعوبة الأمر كثيراً نظراً لقوة الأندية المنافسة كسيد إيطاليا فريق يوفنتوس والعائد من جديد إلي الواجهة فريق ميلان والذي كان أبرز فريق قد تحرك بشكل نشيط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وأيضاً فريق نابولي، وإضافة لذلك سيكون فريق روما مُطالباً بضرورة الظهور بشكل جيد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.