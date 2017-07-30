غلطة سراي يبدأ مفاوضاته الرسمية مع مانشستر يونايتد من أجل لاعبه البلجيكي

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق غلطة سراي التركي قد دخل في مفاوضات رسمية مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط ميدانه البلجيكي مروان فيلايني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في إطار سعي النادي التركي لشراء أبرز العناصر البارزة كما هو حال معظم كبار الأندية التركية في الصيف الحالي من أجل إستعادة بريقها من جديد على الصعيد الأوروبي بشكل خاص.

هذا وكان البلجيكي مروان فيلايني قد تعاقد مع فريق مانشستر يونايتد في صيف عام 2013 م قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 27,5 مليون جنيه إسترليني، علماً بأن اللاعب البلجيكي قد شارك رفقة فريقه في 47 مباراة وساهم في فوزه بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية ولقب كأس الرابطة الإنجليزية ولقب الدوري الأوروبي، مما يؤكد أن اللاعب له أهمية كبيرة في تشكيلة وحسابات البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

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وخاصة وأن فريق مانشستر يونايتد ينتظره العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، حيث سيُنافس الفريق على 5 جبهات مختلفة وفي غاية القوة والصعوبة، ففي المقام الأول سوف يكون مُطالباً بضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من أن جميع أنصاره تعلم صعوبة ذلك الأمر جيداً وبالأخص في الموسم المقبل، وذلك نظراً للتدعيمات القوية التي تقوم بها جميع كبار أندية البريمرليغ في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن جهة أخرى سيعود الفريق للمشاركة من جديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما غاب عن نسخة الموسم الماضي مما يُحتم عليه ضرورة الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في المسابقة الأعرق أوروبياً، ليبقى أمامه غير ذلك 3 جبهات في غاية القوة أيضاً حيث سيواجه فريق ريال مدريد الإسباني في اليوم الثامن من شهر أغسطس المقبل وذلك في مباراة كأس السوبر الأوروبي، وإضافة لذلك وكما هو معتاد سيكون متواجداً في كلاً من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي ومسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.