مدرب ليفربول يجد البديل المناسب في حالة رحيل البرازيلي كوتينيو

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي قد وجد البديل المناسب من أجل تعويض صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، وذلك في حالة إنتقاله إلي صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن الأمريكي الواعد كريستيان بوليسيتش بات هدفاً رئيسياً للمدرب يورغن كلوب في الصيف الحالي، وخاصة مع إصرار نادي برشلونة الكبير على الظفر بخدمات البرازيلي فيليبي كوتينيو حيث أن إدارة النادي الكتالوني مستعدة لكي تدفع مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني من أجل حسم الصفقة، علماً بأن العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية والإسبانية قد أكدت مؤخراً أن البرازيلي فيليبي كوتينيو قد وافق على بنود عقده الشخصية من أجل الإنتقال إلي فريق برشلونة في إنتظار الرد من جانب إدارة نادي ليفربول.

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ولكن المشكلة والعائق الأبرز الذي يواجه نادي برشلونة والبرازيلي فيليبي كوتينيو هو المدرب يورغن كلوب، والذي أكد بدوره في أكثر من مناسبة في الصيف الحالي أن النجم البرازيلي ليس للبيع سواء في الصيف الحالي أو في المستقبل ومهما كان سعره، وذلك نظراً لإعتباره واحداً من الركائز الأساسية في فريق ليفربول وخاصة مع الفترة الصعبة التي سيدخلها فريق الريدز في الموسم المقبل.

حيث ينتظر فريق ليفربول العديد من التحديات الصعبة والتي يأتي على رأسها ضرورة تخطي عقبة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا في منتصف شهر أغسطس المقبل، حتى يتمكن من بلوغ دور المجموعات من عمر المسابقة وبالتالي تدخل في خزائنه أرباحاً هائلة وهو ما يعني إمكانية تعاقده مع عناصر أخرى بارزة قبل إنغلاق سوق الإنتقالات الحالية مع نهاية شهر أغسطس القادم.

ولعل من أبرز الأسماء التي يرغب فيها فريق ليفربول هو متوسط الميدان الغيني نابي كيتا لاعب فريق لايبزيغ الألماني والذي يصل سعره إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني، والمدافع الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك لاعب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي والذي يصل سعره إلي مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني تقريباً.

وإضافة لذلك سيكون الفريق مُطالباً بضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما غاب اللقب عن خزائن النادي منذ 27 عاماً كاملة.