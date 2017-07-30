ملخص مباراة لايبزيغ وبنفيكا الودية

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حقق فريق لايبزيغ الألماني الفوز على حساب نظيره فريق بنفيكا البرتغالي بهدفين مقابل لا شئ على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في مباراة ودية ضمن مباريات كأس الإمارات الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول بدأ فريق بنفيكا منذ اللحظات الأولى ضاغطاً على منافسه بقوة بحثاً عن تسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك بدا على فريق لايبزيغ الهدوء النسبي والحذر تفادياً لتلقي الأهداف، حيث تمركز الفريق بكامل عناصره في المناطق الدفاعية وكان إعتماده بشكل أساسي على الهجمات المرتدة وعدم التركيز على الإستحواذ على الكرة.

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وعند الدقيقة التاسعة عشر نجح فريق لايبزيغ في إفتتاح التسجيل وذلك عبر لاعبه مارسيل هالستينبيرغ عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات فريق بنفيكا، وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء حاول فريق بنفيكا تدارك تأخره في النتيجة بشكل سريع قبيل فوات الأوان، ولكن الوضع إستمر على ما هو عليه حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق لايبزيغ بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني وعكس ما كان متوقعاً ضغط فريق لايبزيغ على منافسه بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، وعند الدقيقة الثالثة والخمسين تحقق له ما أراد بعدما سجل له المدافع مارفين كومبير الهدف الثاني وسط دفاع تائه تماماً من جانب فريق بنفيكا.

ومن بعدها عاد فريق لايبزيغ من جديد إلي الوضعية التي كان عليها طوال الشوط الأول، حيث تراجع بكامل عناصره إلي المناطق الخلفية وأحكم إغلاق دفاعاته وإعتمد على الهجمات المرتدة، وفي مقابل ذلك إستحوذ فريق بنفيكا بشكل كامل على الكرة ولكن دون أن يتمكن من تشكيل أي خطورة على مرمى فريق لايبزيغ.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الفريقين وخاصة بعد العديد من التغييرات التي أجراها كل مدرب على تشكيلة فريقه، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين سوى محاولات فاشلة لتدارك النتيجة من جانب فريق بنفيكا.