مدرب توتنهام يؤكد سعي ناديه للدخول بقوة في الميركاتو الصيفي الحالي

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أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أن ناديه اللندني سوف يتحرك بقوة وبنشاط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مع مطلع شهر أغسطس المقبل، وذلك بعدما تأخر النادي كثيراً في إجراء أي تعاقد جديد في الصيف الحالي وهو ما جعل جماهير النادي تشعر بالقلق الكبير على فريقها وخاصة وأن الموسم الجديد أوشك على الإنطلاق وجميع الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز قامت حتى الآن بصرف الأموال الطائلة على عملية التعاقدات.

ولكن ومن أجل تهدئة جماهير نادي توتنهام هوتسبير قال المدرب ماوريسيو بوكيتينيو في تصريحات لوسائل الإعلام خلال معسكر فريقه الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن نادي توتنهام هوتسبير لديه خطة محكمة في الميركاتو الصيفي الحالي وسوف تأتي اللحظة التي يتعاقد فيها النادي مع عناصر بارزة، ولكنه وفي الوقت ذاته أكد أيضاً أن الجميع في النادي هادئ تماماً وذلك لما يمتلكه الفريق اللندني من عناصر قوية للغاية قادرة على المنافسة وبقوة على جميع الألقاب الممكنة.

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هذا ويُعد متوسط الميدان الإنجليزي الواعد روس باركلي لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي هو أبرز لاعب مُرشح للإنتقال إلي صفوف فريق السبيرز، وفي مقابل ذلك كان الفريق اللندني قد تخلى عن الظهير الأيمن الإنجليزي الواعد كايل والكر والذي إنتقل إلي صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكنه يُحاول أيضاً عدم التفريط في متوسط ميدانه الإنجليزي الواعد إريك داير والذي يُصارع عليه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل ضمه في الصيف الحالي.

وكان فريق توتنهام هوتسبير قد خاض حتى الآن 3 مباريات ودية في إطار معسكره الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حقق فوزاً عريضاً في المباراة الأولى على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفي المباراة الثانية تعرض فريق السبيرز إلي الخسارة على يد فريق روما الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أما المباراة الثالثة والآخيرة فتعرض فيها الفريق اللندني للخسارة أيضاً وهذه المرة على يد فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.