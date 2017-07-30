مانشستر يونايتد يقترب من حسم ثالث صفقاته الرسمية في الصيف الحالي

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس إيطاليا أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد بشكل رسمي مع متوسط الميدان الصربي المخضرم نيمانيا ماتيتش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك بالرغم من الإهتمام المتأخر من جانب فريق يوفنتوس الإيطالي باللاعب، ولكن رغبة اللاعب نفسه هي التي كان لها الكلمة الآخيرة في نهاية المطاف، ولعل إختياره الإنتقال إلي قلعة أولد ترافورد وفريقها مانشستر يونايتد جاء بسبب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد والذي كان مدربه السابق في فريق تشيلسي في الموسم قبل الماضي.

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هذا وأضح الصربي نيمانيا ماتيتش رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق اللندني منذ فتح باب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، ولعل ما أكد تلك الرغبة هو عدم مرافقة اللاعب الصربي لبعثة فريقه في إطار معسكر الفريق اللندني الصيفي في سنغافورة، وليس ذلك فحسب بل عدم عودته إلي التدريبات الجماعية للفريق من الأساس من أجل التحضير للموسم الجديد.

وهو الأمر الذي جعل إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش للبحث عن البديل المناسب له في أسرع وقت ممكن، ومنذ قرابة أسبوعين نجح الفريق اللندني في مسعاه بعدما تعاقد مع متوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني تقريباً.

ومن جهته ينتظر فريق مانشستر يونايتد العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً نظراً للتدعيمات القوية التي تقوم بها جميع الأندية الكبيرة في البريمرليغ في الميركاتو الصيفي الحالي، وإضافة لذلك سيكون الفريق مُطالباً أيضاً بالذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا وليس ذلك فحسب بل تقديم أداء جيد أيضاً بعدما غاب الفريق عن نسخة الموسم الماضي، أما التحدي الأبرز مع إنطلاقة الموسم فسيكون كأس السوبر الأوروبي والذي سيواجه فيه بطل أوروبا فريق ريال مدريد الإسباني.