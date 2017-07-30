مدافع برشلونة في طريقه إلي العودة إلي البريمرليغ من جديد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المدافع البلجيكي المخضرم توماس فيرمايلين لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بناءً على رغبة المخضرم توني بوليس مدرب فريق وست بروميتش ألبيون والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه وخاصة الخطوط الدفاعية قبيل إنطلاقة الموسم المقبل، حتى يتمكن الفريق من المنافسة وبقوة على إحدى المقاعد الأوروبية مع نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح ستكون هي الصفقة الدفاعية الثانية لفريق وست بروميتش ألبيون في الصيف الحالي، وذلك بعدما تعاقد النادي مع المدافع المصري أحمد حجازي قادماً من صفوف فريق الأهلي المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء عقب إنتهاء فترة الإعارة في حالة نجاح اللاعب رفقة فريقه الجديد.

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ولكن المشكلة والعائق الأبرز الذي سيواجه فريق وست بروميتش ألبيون من أجل حسم الصفقة، هو فريق كريستال بالاس الإنجليزي والذي أعرب عن رغبته الكبيرة أيضاً في الظفر بخدمات المدافع البلجيكي المخضرم وذلك بناءً على رغبة الهولندي فرانك دي بور مدرب فريق كريستال بالاس الجديد، ولعل ما يجعل الصراع كبيراً على المدافع توماس فيرمايلين هو خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية وخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث كان قائداً لفريق أرسنال في فترة سابقة.

وذلك قبل أن يرحل إلي صفوف فريق برشلونة ومنه تم إعارته إلي صفوف فريق روما الإيطالي، ولكنه لم يتمكن سواء رفقة الفريق الكتالوني أو رفقة فريق الذئاب من إثبات نفسه وقدراته مما جعله حبيساً بشكل دائم لمقاعد البدلاء، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرغب توماس فيرمايلين في تكراره في الموسم المقبل بالتحديد وذلك حتى يضمن أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده بلجيكا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

وكان المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين صاحب ال 31 عاماً قد شارك رفقة فريق برشلونة في 11 مباراة فقط منها 7 مباريات كلاعب أساسي على صعيد الدوري الإسباني وذلك منذ تعاقده معه في صيف عام 2014 م.