ملخص مباراة الترجي الرياضي التونسي والهلال السعودي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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حقق فريق الترجي الرياضي التونسي فوزاً صعباً على حساب نظيره فريق الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في الفوز واضحة على كلاً من الفريقين بالرغم من أن المباراة ليست لها أي أهمية من الناحية الحسابية، ولكن رغبة فريق الترجي الرياضي من جهة في حصد العلامة الكاملة من دور المجموعات ورغبة فريق الهلال من جهة أخرى في حصد أول 3 نقاط له في البطولة كانت الهدف الرئيسي لكلاهما.

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ولكن ومع مرور الدقائق غابت الأهداف وليس ذلك فحسب بل غابت حتى الفرص الخطيرة من كلاً من الفريقين وبدا العجز الهجومي واضحاً على كلاً منهما، إلا أن ذلك لم يستمر حتى النهاية فقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء تمكن فريق الترجي الرياضي من تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر لاعبه فريد ماتري.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق الهلال من تعديل النتيجة بشكل مُبكر للغاية وتحديداً عند الدقيقة التاسعة والأربعين عبر اللاعب عبد الرحمن اليامي مُعيداً المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد ومُشعلاً من أجواء المباراة من جديد، ولكن رد فريق الترجي الرياضي لم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة الثامنة والخمسين أعاد أبناء الدم والذهب الأمور إلي نصابها وعادوا للتقدم في النتيجة من جديد، وذلك بعدما سجل هيثم الجويني ثاني أهداف فريقه التونسي.

ولكن الإثارة لم تتوقف عند ذلك الحد فعند الدقيقة الستين نجح فريق الهلال في تعديل النتيجة مجدداً وهذه المرة عبر لاعبه فهد الرشيدي، إلا أن فريق الترجي الرياضي رفض أن يخرج من المباراة سوى بالنقاط الثلاث وعند الدقيقة الرابعة والسبعين تحقق له ما أراد بعدما سجل غيلان الشعلالي الهدف الثالث لمصلحة فريقه الترجي الرياضي، وبذلك يحصد فريق الترجي الرياضي العلامة الكاملة من دور المجموعات مثلما فعل فريق الفيصلي الأردني متصدر المجموعة الأولى.