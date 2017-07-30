زيدان يُعرب عن ثقته في إمكانيات فريقه ويُقلل من أهمية نتائج الوديات

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أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني عن ثقته الكبيرة في إمكانيات وقدرات فريقه العالية، وذلك عقب النتائج المُخيبة التي حققها الفريق الملكي في إطار معسكره الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعادل فريق ريال مدريد في المباراة الأولى أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف لمثله قبل أن يخسر بركلات الترجيح، وفي المباراة الثانية تعرض الفريق الملكي إلي خسارة ثقيلة على يد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وفي المباراة الثالثة تعرض إلي خسارة أخرى وهذه المرة في موقعة الكلاسيكو الودي والتي جمعته بغريمه التقليدي فريق برشلونة بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولكن وفي الوقت ذاته أكد الفرنسي زين الدين زيدان أنه لا يهتم كثيراً بنتائج المباريات الودية بالرغم من أن الهزيمة دائماً ما تكون موجعة، ولكنه أشار أيضاً إلي أن هذه الفترة تُعد بمثابة فترة تحضيرية للفريق من أجل إعداده للموسم الجديد عقب عودة جميع عناصر الفريق من عطلتهم الصيفية، مما يعني أن أهم شئ في هذه الفترة هو إستعادة اللياقة البدنية لجميع عناصر الفريق وأيضاً الجاهزية التامة على الصعيد الفني والذهني حتى يكون الفريق في أفضل حالاته مع بداية الموسم بشكل رسمي.

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ولا يزال هناك أمام الفريق الملكي مباراة ودية أخيرة في معسكره الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية والتي سيواجه فيها فريق نجوم الدوري الأمريكي، ومن ثم سيبدأ بعد موسمه رسمياً بمواجهة فريق مانشستر يونايتد في اليوم الثامن من شهر أغسطس المقبل وذلك في إطار كأس السوبر الأوروبي، ومن بعدها سيواجه الميرنغي غريمه التقليدي فريق برشلونة ذهاباً وإياباً في إطار كأس السوبر الإسباني، حيث سيكون كلاسيكو الذهاب في اليوم الثالث عشر من الشهر القادم أيضاً على أرضية ملعب الكامب نو، فيما سيكون كلاسيكو الإياب في اليوم السادس عشر من الشهر ذاته على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وعقب الإنتهاء من أمر كلاً من اللقبين الأوروبي والمحلي سيبدأ الفريق الملكي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني، وذلك حينما يحل ضيفاً ثقيلاً في الأسبوع الأول على فريق ديبورتيفو لاكورونيا على أرضية ملعب رياثور.