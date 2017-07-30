إيفرتون يُبدي رغبته في ضم مدافع وست هام يونايتد

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن فريق إيفرتون الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المدافع النيوزيلندي المخضرم وينستون ريد لاعب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بناءً على رغبة الهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون والذي يُحاول أن يقوم بتعويض مدافعه الأرجنتيني راميرو فونيس موري، بعدما تعرض الآخير إلي إصابة في ركبته والتي ستُبعده عن الملاعب لمدة 9 أشهر كاملة نتيجة لخضوعه لعملية جراحية وهو ما يعني غيابه عن صفوف فريقه إيفرتون طوال الموسم بأكمله تقريباً.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إدارة نادي إيفرتون سوف تُقدم عرضاً تصل قيمته إلي مبلغ 9 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات اللاعب في الصيف الحالي، على أمل أن توافق إدارة نادي وست هام يونايتد على حسم الصفقة وهو الأمر الذي لا يُتوقع أن يحدث بسهولة نظراً لآن اللاعب يمتد عقده مع فريق الهامرز حتى صيف عام 2021 م، ومن جهة أخرى لعدم رغبة الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق وست هام يونايتد في التفريط في مدافعه المخضرم.

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وفي حالة نجح فريق إيفرتون في حسم الصفقة فسوف تكون إستمراراً لتحرك إدارة نادي التوفير بشكل نشيط في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما تعاقد النادي مع الحارس الإنجليزي الواعد جوردان بيكفورد قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي، والمدافع الإنجليزي الواعد مايكل كين قادماً من صفوف فريق بيرنلي الإنجليزي، والظهير الأيمن الهولندي كوكو مارتينا قادماً من صفوف فريق ساوثهامبتون الإنجليزي.

والجناح الإسباني الواعد ساندرو راميريز قادماً من صفوف فريق ملقا الإسباني، والمهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني قادماً من صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومتوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين قادماً من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي، علماً بأن الهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون لا يزال يرغب في التعاقد مع 3 عناصر أخرى في الصيف الحالي، وهم صانع الألعاب الأيسلندي غيلفي سيغوردسون لاعب فريق سوانزي سيتي الإنجليزي، ومتوسط الميدان الإيفواري الواعد جيان ميشيل سيري لاعب فريق نيس الفرنسي، وإضافة لهما قلب دفاع صلب ولديه خبرة كبيرة في البريمرليغ.