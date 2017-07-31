إنتر ينضم إلي الصراع على متوسط ميدان لايبزيغ

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق إنتر الإيطالي قد إنضم إلي الصراع رفقة فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الغيني الواعد نابي كيتا لاعب فريق لايبزيغ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويأتي ذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإيطالي لوتشانو سباليتي مدرب فريق إنتر الجديد.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن موقف فريق إنتر يُعد قوياً للغاية وخاصة وأن الفريق الإيطالي لم يتعاقد حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي مع أي لاعب بمبلغ ضخم مثلما فعلت العديد من كبار الأندية الأوروبية، وهو ما يعني أن إدارة نادي إنتر لن تخترق قانون اللعب المالي النظيف في حالة حسمت الصفقة والتي سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني وهو قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب الغيني مع فريقه الحالي لايبزيغ.

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ومن جهته كان فريق ليفربول يُصارع منذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية من أجل الظفر بخدمات اللاعب الغيني الواعد، وذلك بسبب الرغبة الكبيرة من جانب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في ضمه في الصيف الحالي، نظراً لما يمتلكه اللاعب من موهبة وإمكانيات كبيرة للغاية سوف تُساعد فريق الريدز في الموسم المقبل الذي أوشك على الإنطلاق والذي ينتظر فيه الفريق العديد من التحديات الصعبة.

فمن جهة سيُحاول فريق ليفربول مع إنطلاقة الموسم تخطي عقبة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حتى يتمكن من العبور إلي دور المجموعات وبالتالي تدخل خزائه أرباحاً هائلة وهو ما يُمكنه وقتها من إجراء المزيد من التعاقدات البارزة في الصيف الحالي، حيث لم يتعاقد فريق ليفربول حتى الآن سوى مع 3 عناصر جديدة وهم الفرعون المصري محمد صلاح قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي، والإنجليزي الواعد دومينيك سولانكي قادماً من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، والظهير الأيسر الإسكتلندي أندي روبيرتسون قادماً من صفوف فريق هال سيتي الإنجليزي.

ومن جهة أخرى سيكون الفريق مُطالباً بالمنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد غيابه عن خزائن النادي لمدة 27 عاماً كاملة وهو ما لا يرقى إلي طموحات الجماهير.