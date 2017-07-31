موعد مباراة أتليتكو مدريد ونابولي الودية

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يستعد فريق أتليتكو مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق نابولي الإيطالي يوم غداً الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك في مباراة ودية ضمن مباريات كأس أودي الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره نظراً لإقتراب إنطلاقة الموسم الجديد، وأيضاً لرغبة كلاً منهما في بداية الموسم بشكل قوي والتي من شأنها ستُساعد الفريقان على إكمال الموسم بنجاح ولم لا الظفر بالألقاب في نهاية المطاف، ولكن ذلك لن يكون سهلاً بكل تأكيد للطرفين سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

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فمن جهته يُدرك فريق أتليتكو مدريد جيداً وتحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني أن الفوز بلقب الدوري الإسباني أو لقب كأس ملك إسبانيا أو حتى لقب دوري أبطال أوروبا يحتاج إلي العمل بجد طوال الموسم وبذل المزيد من الجهد والتضحيات، وخاصة على الصعيد المحلي نظراً لتواجد كلاً من العملاقين فريق ريال مدريد وغريمه التقليدي فريق برشلونة واللذان يُسيطران بشكل دائم على لقب الليغا.

أما على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا فقد حاول فريق الروخي بلانكوس كثيراً في السنوات القليلة الماضية وكان قريباً للغاية من الفوز بلقب أغلى الكؤوس الأوروبية، ولكنه دائماً كان يجد أمامه عقبة تسمى الفريق الملكي، حيث أوقفه فريق ريال مدريد في مناسبتين في الدور النهائي في عامي 2014 و 2016 م، كما أوقفه أيضاً في مناسبتين في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة في عام 2017 م والدور ربع النهائي من عمر المسابقة في عام 2015 م، مما جعل الأمر بمثابة عقدة تاريخية بالنسبة لفريق أتليتكو مدريد.

أما على الجانب الآخر فيرغب فريق نابولي أن يكون في أفضل حالاته مع منتصف شهر أغسطس المقبل، والذي سيخوض فيه الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا وحتى يتسنى له العبور إلي الدور المجموعات، ومن ثم بداية مشواره في الدوري الإيطالي ومحاولة التتويج باللقب هذه المرة.