موعد مباراة بايرن ميونخ وليفربول الودية

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يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لملاقاة نظيره فريق ليفربول الإنجليزي يوم غداً الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك في مباراة ودية ضمن مباريات كأس أودي الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المباراة بحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، ولكن إقتراب إنطلاقة الموسم الجديد تُحتم على جميع الأندية الكبيرة أن تكون جاهزة بشكل مثالي لما ينتظرها من تحديات في غاية الصعوبة في موسم سيكون ملئ بالإثارة والتشويق.

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فمن جهته يرغب الفريق البافاري أن يستغل عاملي الأرض والجمهور لصالحه وأيضاً من أجل إسعاد جماهيره وبث الطمأنينة في قلوبها عقب النتائج المقلقة التي حققها فريق بايرن ميونخ في معسكره الصيفي حتى الآن، حيث تعادل الفريق البافاري أمام فريق أرسنال الإنجليزي بهدف لمثله قبل أن يخسر بركلات الترجيح، ومن ثم تلقى خسارة قاسية على يد فريق ميلان الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، أما الإنتصار فقد حققه بصعوبة على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وهو الأمر الذي يُقلق عشاق الفريق البافاري كثيراً وخاصة وأن أول مباراة رسمية لفريق بايرن ميونخ في الموسم الجديد سوف تكون أمام غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في كلاسيكو ألمانيا، وذلك في إطار كأس السوبر الألماني والذي سيُقام على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك في مطلع الأسبوع المقبل، مما يُحتم على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق البافاري ضرورة إصلاح الأخطاء بشكل سريع حتى يكون الفريق قادراً على المنافسة على الثلاثية.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن معسكر فريق ليفربول الصيفي ناجحاً للغاية حتى الآن حيث لم يعرف فيه سوى طعم الفوز، ولكنه وفي الوقت ذاته لم يواجه أيضاً فريقاً من العيار الثقيل حتى يُصدر عليه الحكم النهائي في موسمه الجديد، ولكن جماهير الريدز تتفائل كثيراً خاصة بعد تعاقد النادي مع الفرعون المصري محمد صلاح، على أمل أن يُساهم رفقة الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن النادي منذ 27 عاماً.