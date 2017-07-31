موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأتالانتا الودية

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يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لملاقاة نظيره فريق أتالانتا الإطالي يوم غداً الثلاثاء، وذلك في مباراة ودية في إطار المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز دون سواه وخاصة فريق بوروسيا دورتموند نظراً لآن الموسم الجديد قد أصبح على الأبواب، وذلك بعكس فريق أتالانتا والذي سيبدأ مشواره في الدوري الإيطالي في الأسبوع الآخير من شهر أغسطس المقبل.

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فمن جهته يرغب فريق بوروسيا دورتموند وتحت قيادة مدربه الجديد بيتر بوش الإستعداد بأفضل صورة ممكنة للبداية النارية للموسم، حيث ستكون أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد أمام غريمه التقليدي فريق بايرن ميونخ في موقعة كلاسيكو ألمانيا، والتي تأتي في إطار كأس السوبر الألماني والذي سيُقام على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك معقل فريق بوروسيا دورتموند وهو ما يُعطي له أفضلية ولو نسبية على حساب غريمه التقليدي نظراً للدعم الجماهيري الذس سيقف خلف فريق بوروسيا دورتموند، علماً بأن أخر مباراة جمعت بين الطرفين كانت في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ألمانيا في الموسم الماضي، وإنتهت بفوز فريق بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب أليانز أرينا.

ولعل ما يُريح فريق بوروسيا دورتموند وجماهيره أن الفريق قد حجز مقعده بشكل مباشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، ومن جهة أخرى أن الجميع في النادي قد نجح في إقناع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بعدم مغادرة قلعة سيغنال إيدونا بارك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بالرغم من أن أوباميانغ قد أكد مع نهاية الموسم الماضي أنه يرغب في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي بوروسيا دورتموند.

أما على الجانب الآخر فيرغب فريق أتالانتا وتحت قيادة مدربه المخضرم غاسبيريني أن يستعد بشكل مثالي للموسم الجديد، ولم لا البحث عن تكرار إنجاز جديد مثلما فعل الموسم الماضي حينما أنهى الدوري الإيطالي في المركز الخامس في الترتيب وبالتالي ضمن تأهله إلي مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.