موعد أبرز المباريات الودية يوم غداً الثلاثاء 1-8-2017

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تواصل الأندية الأوروبية معسكراتها الصيفية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، وفي إطار ذلك تخوض العديد من الأندية العديد من المباريات الودية من أجل تجهيز جميع اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية والذهنية لبداية الموسم، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المباريات الودية التي تُقام يوم غداً الثلاثاء والموافق اليوم الأول من شهر أغسطس لعام 2017 م.

ففي أولى المباريات يواجه فريق شتوتغارت الألماني نظيره فريق هادرسفيلد تاون الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ولعل الشئ المشترك بين الفريقين هو أن كلاهما صعد مع نهاية الموسم الماضي إلي الأضواء من جديد، حيث عاد فريق شتوتغارت إلي أحضان البوندسليغا بعد موسم واحد فقط على هبوطه، أما فريق هادرسفيلد تاون فقد صعد لأول مرة في تاريخه إلي الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ما يُحتم عليه ضرورة الإستعداد بأفضل صورة ممكنة وخاصة في حالة أراد البقاء لموسم أخر ضمن كبار البريمرليغ وعدم العودة من جديد إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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وفي مباراة أخرى يواجه فريق سانت باولي الألماني نظيره فريق ستوك سيتي الإنجليزي وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يواجه فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني نظيره فريق فيورنتينا الإيطالي في مباراة مرتقبة، وخاصة بعد التألق اللافت لفريق أينتراخت فرانكفورت في الموسم الماضي وذلك بعكس فريق فيورنتينا والذي عاش بدوره واحداً من أسوء مواسمه في السنوات القليلة الماضية.

وفي لقاء أخر يواجه فريق جيرونا الإسباني نظيره فريق برايتون الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن كلاً من الفريقين قد نجح في الصعود إلي الأضواء مع نهاية الموسم الماضي، حيث سيُشارك فريق جيرونا في الدوري الإسباني رفقة العمالقة ريال مدريد وبرشلونة فيما سيُشارك فريق برايتون في البريمرليغ.

وفي أخر مباريات اليوم يواجه فريق بورتون ألبيون الإنجليزي نظيره فريق ليستر سيتي الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يواجه فريق بيرنلي الإنجليزي نظيره فريق سيلتا فيغو الإسباني.