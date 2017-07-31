برشلونة يتجه للتخلي عن لاعبه البرتغالي بعد شرائه بموسم واحد فقط

Advertisements

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق برشلونة الإسباني بات في طريقه للتخلي عن متوسط ميدانه البرتغالي أندري غوميز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد موسم واحد فقط على تعاقده معه قادماً من صفوف فريق فالنسيا الإسباني في صيف العام الماضي 2016 م.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن ذلك الأمر يأتي بناءً على رغبة الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة، والذي قرر بدوره السماح للبرتغالي أندري غوميز بالرحيل عن قلعة الكامب نو في الصيف الحالي كما هو الحال أيضاً مع زميله التركي أردا توران، بسبب عدم إقتناع المدرب بقدرات كلاً من الثنائي على التواجد في الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

Advertisements

وهو الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل الظفر بخدمات اللاعب البرتغالي، وذلك بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد والذي كان يُطارد اللاعب الواعد منذ صيف العام الماضي، ولكن إختيار اللاعب لنادي برشلونة هو الذي حسم الصفقة في نهاية المطاف وقتها، إلا أن البرتغالي أندري غوميز لم يتمكن من إثبات نفسه تماماً مع الفريق الكتالوني في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق لويس إنريكي وذلك بالرغم من العديد من الفرص التي سنحت أمامه للمشاركة رفقة الفريق وعلى مستوى جميع المسابقات، مما جعله خارج حسابات المدرب إرنيستو فالفيردي بشكل قاطع في الموسم الذي أوشك على الإنطلاق.

وكان البرتغالي أندري غوميز صاحب ال 23 عاماً يُعد واحداً من أفضل اللاعبين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية والعالم بأكمله، وخاصة بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا في نسختها الآخيرة والتي كانت في صيف العام الماضي 2016 م على الأراضي الفرنسية، وإضافة لذلك قدم البرتغالي أندري غوميز أيضاً أدائاً في غاية الروعة رفقة فريقه السابق فالنسيا في السنوات القليلة الماضية، ولكن كل ذلك أصبح من الماضي بعد موسم واحد تعيس مع الفريق الكتالوني.

ولكن وبكل تأكيد لن يرغب البرتغالي أندري غوميز في تكرار ذلك الموسم وخاصة في حالة أراد أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده البرتغال في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.