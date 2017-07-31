روما يقترب من التعاقد رسمياً مع صانع ألعاب ليستر سيتي

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كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن فريق روما الإيطالي بات على مشارف التعاقد رسمياً مع صانع الألعاب الجزائري رياض محرز لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 31,1 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الثعلب الجزائري رياض محرز سوف يصل إلي العاصمة الإيطالية روما يوم غداً الأربعاء، وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم توقيع العقد مع نادي روما وتقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام بقميص نادي الذئاب رفقة المدير الرياضي للنادي مونشي ورئيس النادي جيمس بالوتا.

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ويأتي ذلك عقب إقتراب فريق ليستر سيتي من حسم صفقة النيجيري كيليشي إيهياناتشو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يُعد بمثابة أفضل تعويض لرحيل الجزائري رياض محرز عن صفوف فريق الثعالب في الصيف الحالي، وذلك بحسب رأي مدرب فريق ليستر سيتي كريغ شيكسبير والذي يُحاول بدوره أن يُعيد الفريق إلي ذكريات الموسم قبل الماضي حينما فاز فريق ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه وفي مفاجأة من العيار الثقيل.

هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أكدت في الأونة الآخيرة أن كلاً من فريق أرسنال الإنجليزي وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير يرغبان في التعاقد مع الجزائري رياض محرز، ولكن وعقب إنخفاض مستوى اللاعب في الموسم الماضي تراجعت الأندية الكبيرة عن ضمه ومن أبرزها نادي برشلونة الإسباني، علماً بأن الثعلب رياض محرز كان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في البريمرليغ في الموسم قبل الماضي.

ومن جهتها تُحاول إدارة نادي روما تعويض العناصر البارزة التي رحلت عن صفوف فريق الذئاب في الصيف الحالي، وهم الفرعون المصري محمد صلاح والذي إنتقل إلي صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، والمدافع الألماني أنطونيو روديغر والذي إنتقل إلي صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، والحارس البولندي فويتشيك تشيزني والذي إنتقل إلي صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي عقب إنتهاء فترة إعارته في نادي روما، لتبقى الآن جماهير نادي الذئاب في إنتظار المزيد من التعاقدات في الميركاتو الصيفي الحالي.