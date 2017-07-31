مانشستر سيتي يواصل إصراره على ضم نجم أرسنال

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لا يزال يواصل إصراره على التعاقد مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة من المتوقع إن تمت أن تصل قيمتها إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني وهو المبلغ الذي طلبته إدارة نادي أرسنال مقابل التخلي عن نجمها التشيلي في الصيف الحالي.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي في ضم اللاعب، هي التي ستجعل إدارة نادي مانشستر سيتي ترفع قيمة عرضها المقدم إلي نادي أرسنال من أجل الظفر بخدمات اللاعب التشيلي، والذي أعرب المدرب بيب جوارديولا في أكثر من مناسبة سابقة عن إعجابه الشديد به وخاصة وأنهما سبق لهما العمل معاً عندما كان كلاهما في فريق برشلونة الإسباني في فترة سابقة.

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هذا وتأتي تلك الخطوة من جانب نادي مانشستر سيتي بعدما إنسحبت الإدارة من صفقة المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي، وذلك بعدما أعلنت إدارة نادي موناكو بشكل صريح أنها لن تقوم بالتخلي عن لاعبها الواعد إلا في حالة دفع مبلغ 180 مليون جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي يبدو مستحيلاً بالنسبة لنادي مانشستر سيتي بعد الأموال الطائلة التي صرفها النادي حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي، علماً بأن العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت مؤخراً إلي أن فريق ريال مدريد الإسباني بات هو الأقرب لحسم صفقة المهاجم كيليان مبابي، وذلك في صفقة سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 116 مليون جنيه إسترليني وبعقد يمتد لمدة 6 مواسم كاملة.

ومن جهته في حالة نجح فريق مانشستر سيتي في حسم صفقة النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، فسوف تكون هي صفقته السادسة في الميركاتو الصيفي الحالي وذلك بعدما تعاقد مع الحارس البرازيلي الواعد إيدرسون قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، والظهير الأيمن الإنجليزي الواعد كايل والكر قادماً من صفوف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والظهير الأيمن البرازيلي دانيلو قادماً من صفوف فريق ريال مدريد، والظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي، وصانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا قادماً من صفوف فريق موناكو أيضاً.