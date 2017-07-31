ميلان ينضم إلي قائمة المتصارعين على السلطان إبراهيموفيتش

Advertisements

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن فريق ميلان الإيطالي قد دخل ضمن دائرة الأندية المهتمة بالتعاقد مع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وخاصة وأن اللاعب المخضرم لا يمتلك في الوقت الحالي أي عقد إحترافي مع أي نادي سواء في القارة الأوروبية أو خارجها، وذلك بسبب إصابته بقطع في أربطة الركبة والتي تعرض لها رفقة فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر إبريل الماضي من العام الحالي 2017 م.

حيث أجرى السلطان زلاتان إبراهيموفيتش بعدها عملية جراحية ناجحة في ركبته، ولكن الجهاز الطبي لفريق مانشستر يونايتد قد أكد عقب إجراء العملية بنجاح أن السلطان إبراهيموفيتش سوف يحتاج إلي فترة علاج حتى شهر ديسمبر المقبل، أي أن عودته للملاعب من جديد سوف تكون مع مطلع العام المقبل 2018 م وتحديداً في شهر يناير، وهو ما جعل نادي مانشستر يونايتد لا يقوم بتجديد عقد السلطان معه لعام إضافي قبل أن يطمئن على سلامته وقدرته على لعب كرة القدم مجدداً وخاصة في دوري مثل الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

هذا وكانت العديد من الأندية أن تستغل ذلك الأمر في الأونة الآخيرة من خلال الحصول على توقيع السلطان إبراهيموفيتش، ويأتي على رأس تلك الأندية فريق يوفنتوس الإيطالي وفريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، لينضم إليهما الآن فريق ميلان علماً بأن السلطان إبراهيموفيتش كان لاعباً سابقاً في كلاً من فريقي يوفنتوس وميلان.

ولعل ما يجعل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يُفكر جدياً بالعودة من جديد إلي فريق ميلان، هو مشروع النادي الجديد في الوقت الحالي والذي بدأته إدارة نادي الروسونيري من خلال التعاقد مع العديد من العناصر البارزة في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك حتى يعود الفريق مجدداً إلي أمجاده الضائعة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

وكان نادي ميلان قد تعاقد حتى الآن مع المدافع الأرجنتيني ماتيو موساكيو والمدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي والمدافع أندريا كونتي والظهير الأيسر ريكاردو رودريغز، ومتوسط الميدان فرانك كيسي ولوكاس بيليا إضافة إلي صانع الألعاب هاكان كالهانوغلو والمهاجم أندري سيلفا والمهاجم المخضرم فابيو بوريني.