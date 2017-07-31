مانشستر يُقدم لاعبه الصربي الجديد إلي وسائل الإعلام

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أكمل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأثنين تعاقده مع متوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش قادماً من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني، كما قام نادي مانشستر يونايتد بتقديم اللاعب أيضاً إلي وسائل الإعلام منذ ساعات قليلة.

هذا وتأتي الصفقة بعد صراع كبير ومفاوضات معقدة مع إدارة نادي تشيلسي إستمرت لمدة شهر ونصف تقريباً، فمن جهة كان فريق يوفنتوس الإيطالي يُحاول هو الآخر الظفر بخدمات الصربي نيمانيا ماتيتش في الصيف الحالي، ومن جهة أخرى كانت إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش ترغب في الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن لاعبها المخضرم، وفي مقابل ذلك أرادت إدارة نادي مانشستر يونايتد دفع مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني فقط لا غير.

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وهو الأمر الذي قد جعل المفاوضات تستمر لمدة طويلة للغاية بين الطرفين، ولكن يبدو أن رغبة اللاعب في نهاية المطاف هي التي حسمت الصفقة قبيل إنطلاقة الموسم بشكل رسمي مع مطلع الأسبوع المقبل، والذي سيخوض فيه فريق مانشستر يونايتد موقعة كأس السوبر الأوروبي أمام بطل أوروبا والعالم فريق ريال مدريد الإسباني وذلك في اليوم الثامن من شهر أغسطس المقبل.

وبذلك يكون فريق مانشستر يونايتد قد نجح في حسم صفقته الثالثة الرسمية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما تعاقد مع المدافع السويدي الواعد فيكتور لينديلوف قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي وذلك في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

وينتظر فريق مانشستر يونايتد العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، فعلى غرار كأس السوبر الأوروبي أمام فريق ريال مدريد في مطلع الموسم، سوف يكون الفريق مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي غاب عن خزائن النادي منذ رحيل أسطورة التدريب السير أليكس فيرغسون عنه، وإضافة لذلك سيكون مُطالباً أيضاً بضرورة الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما غاب عن نسخة الموسم الماضي.