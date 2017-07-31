نجم برشلونة نيمار على مشارف التوقيع رسمياً مع باريس سان جيرمان

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق برشلونة الإسباني بات على مشارف التوقيع رسمياً مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة قياسية وأغلى صفقة في العالم والتي ستصل قيمتها إلي مبلغ 195 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد اللاعب مع فريقه الحالي برشلونة.

حيث ذكرت التقارير أيضاً أن النجم البرازيلي نيمار جونيور لم يعد رفقة بعثة فريقه الكتالوني إلي مدينة برشلونة من أجل إكمال التحضيرات لإنطلاقة الموسم الجديد، وقام بالإتجاه من الولايات المتحدة الأمريكية إلي الصين من أجل حملة دعائية لإحدى المنتجات، ومن بعد ذلك سوف يتجه النجم البرازيلي إلي العاصمة القطرية الدوحة وهناك سيلتقي بالقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، وذلك من أجل إنهاء المفاوضات وحسم الصفقة ومن ثم تقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام في العاصمة الفرنسية باريس بقميص النادي الباريسي في ملعب حديقة الأمراء.

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ولعل ما أكد أن النجم البرازيلي نيمار جونيور بات في طريقه للرحيل عن قلعة الكامب نو هو رئيس نادي برشلونة نفسه، حيث قال جوزيب ماريا بارتوميو قبيل موقعة الكلاسيكو الودية في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية أن النجم البرازيلي نيمار يُمكنه الرحيل عن الفريق الكتالوني إذا أراد ولكن عليه دفع قيمة الشرط الجزائي أولاً وهو ما يبدو النادي الباريسي قادراً على فعله، وذلك بالرغم من بعض التقارير التي أكدت إحتمالية تدخل الإتحاد الأوروبي في الموضوع والتحقيق في الصفقة تجنباً لإختراق قانون اللعب المالي النظيف.

ولعل ما يجعل موقف نادي باريس سان جيرمان قوياً للغاية في الميركاتو الصيفي الحالي، هو أنه لم يتعاقد حتى الآن سوى مع عنصرين فقط وهما الظهير الأيسر الإسباني الواعد يوري بيرشيش قادماً من صفوف فريق ريال سوسيداد الإسباني، والظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس في صفقة إنتقال حر بعدما فسخ الآخير عقده بالتراضي مع نادي يوفنتوس الإيطالي، ولكن صفقة البرازيلي نيمار تُعد هي الصفقة التي ينتظرها جمهور النادي الباريسي حتى يكون الفريق قادراً على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.