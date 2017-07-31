مدرب ليفربول يضع ضمن أولوياته التعاقد مع متوسط ميدان بايرن ميونخ

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كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي قد وضع ضمن أولوياته التعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي الواعد ريناتو سانشيز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك تمهيداً أيضاً في حالة رحيل صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو عن قلعة أنفيلد رود في الصيف الحالي بإتجاه فريق برشلونة الإسباني.

ولكن وفي الوقت ذاته أشارت الصحفية أيضاً إلي إحتمالية رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو عن صفوف فريق ليفربول ليست كبيرة للغاية، وخاصة بعدما رفضت إدارة نادي ليفربول عرضاً من نادي برشلونة وصلت قيمته إلي مبلغ 72 مليون جنيه إسترليني، وبالرغم من ذلك إلا أن إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو لم تستسلم وتُجهز عرضاً ضخماً وخيالياً من أجل الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي المتألق صاحب ال 25 عاماً في الصيف الحالي.

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هذا ويأتي ذلك الإهتمام الكبير من جانب نادي برشلونة بالبرازيلي فيليبي كوتينيو نظراً لإقتراب رحيل النجم البرازيلي الآخر نيمار جونيور عن صفوف فريق برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بإتجاه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 195 مليون جنيه إسترليني، ليُصبح النجم البرازيلي نيمار بعدها إن تمت الصفقة بنجاح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم وذلك بعد أن كان الفرنسي بول بوغبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي حالياً هو صاحب هذا اللقب في صيف العام الماضي 2016 م.

ومن جهته كان الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول قد أعرب في أكثر من مناسبة في الأونة الآخيرة عن أمله في بقاء البرازيلي فيليبي كوتينيو ضمن صفوف فريق ليفربول، وذلك بإعتبار اللاعب واحداً من الركائز الأساسية في فريق الريدز ولعل أبرز دليل على ذلك أنه قد تم منحه شارة قيادة الفريق طوال معسكر الفريق الصيفي الحالي، وذلك من أجل إقناعه بالبقاء، وخاصة وأن فريق ليفربول ينتظره في منتصف الشهر المقبل الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي سيرسم بشكل كبير ملامح موسم فريق الريدز نظراً لأهمية التأهل لمرحلة المجموعات من عمر المسابقة.