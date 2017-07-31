حارس مرمى أرسنال يؤكد بقائه في العاصمة الإنجليزية لندن

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أكد الحارس الكولومبي المخضرم دافيد أوسبينا حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي بأنه سيبقى ضمن صفوف فريقه اللندني في الموسم المقبل، مُنهياً بذلك كل التكهنات حول مستقبله مع فريق الغانرز وخاصة بعد الإهتمام الكبير بالحارس من جانب فريق فنربخشة التركي، ولكن الحارس الكولومبي حسم الأمر تماماً وأعرب عن سعادته الكبيرة بتواجده رفقة فريق أرسنال، وذلك بالرغم من أنه لا يُشارك بصفة أساسية مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي سياق حديثه أيضاً لوسائل الإعلام أكد الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بأنه لديه عرضاً مع نادي أرسنال، وسوف يحترمه حتى النهاية وليس ذلك فحسب بل سيُقاتل أيضاً على مكانه في التشكيلة الأساسية في الفريق اللندني، وذلك بالرغم من تواجد الحارس الدولي التشيكي المخضرم بيتر تشيك في صفوف الفريق والذي دائماً ما يحظى بالأفضلية على الحارس دافيد أوسبينا نظراً لخبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية وتحديداً في البريمرليغ.

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وكان الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا صاحب ال 28 عاماً قد تعاقد مع نادي أرسنال في صيف عام 2014 م، ولعل ما جعله يرضى بالبقاء في الفريق اللندني حتى هذه اللحظة أن الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال دائماً ما يعتمد عليه في مسابقة دوري أبطال أوروبا كحارس أساسي أو في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي وأيضاً في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

ولعل أيضاً من الأسباب الرئيسية في بقاء الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في فريق أرسنال، هو رحيل الحارس البولندي المخضرم فويتشيك تشيزني إلي صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي بشكل نهائي دون إعارته كما حدث في أخر موسمين، وهو ما يعني عدم وجود حارس مرمى ثالث مخضرم قد يُهدد أو يأخذ مكان الحارس دافيد أوسبينا في المواسم القليلة القادمة.

هذا وينتظر فريق أرسنال العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، ويأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من أن الجميع في الفريق اللندني يُدرك صعوبة ذلك جيداً، وخاصة في الموسم المقبل بالتحديد نظراً للتدعيمات القوية التي تقوم بها جميع الأندية المنافسة على لقب البريمرليغ.