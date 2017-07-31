برشلونة يجد الحلول المناسبة من أجل تعويض رحيل نجمه البرازيلي نيمار

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كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فريق برشلونة الإسباني قد وجد الحلول المناسبة من أجل تعويض رحيل نجمه البرازيلي نيمار جونيور المرتقب عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بإتجاه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية ستجعل البرازيلي نيمار جونيور أغلي لاعب في العالم بعدما يدفع النادي الباريسي مبلغ 195 مليون جنيه إسترليني للنادي الكتالوني وهو قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد البرازيلي نيمار مع فريقه الحالي برشلونة.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي إدارة النادي الكتالوني قد وضعت ضمن أولوياتها التعاقد مع 3 عناصر بارزة في الصيف الحالي من أجل تعويض الفراغ الذي سيتركه البرازيلي نيمار في الفريق الكتالوني، وهؤلاء العناصر هم صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والجناح الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، والمهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي.

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ولكن الأمر لن يكون بتلك السهولة التي ذكرته الصحيفة حيث ستواجه إدارة نادي برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو العديد من العقبات في طريقها من أجل حسم جميع هذه الصفقات مع إمكانية فشلها جميعاً في نهاية المطاف، فمن جهته رفض نادي ليفربول تماماً حتى الآن فكرة التخلي عن نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو بالرغم من أن نادي برشلونة قد قدم عرضاً له بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني، ولعل ذلك الرفض جاء بناءً على رغبة الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، والذي يعتبر بدوره أن البرازيلي فيليبي كوتينيو واحداً من الركائز الأساسية في صفوف فريق الريدز ولا يُمكن التخلي عنه مهما كان ثمن بيعه.

أما نادي بوروسيا دورتموند فقد أكد في أكثر من مناسبة في الصيف الحالي بأن لاعبه الواعد عثماني ديمبيلي ليس للبيع بشكل قاطع، وليس ذلك فحسب بل هدد أيضاً باللجوء إلي الإتحاد الدولي لكرة القدم في حالة محاولة أي نادي التفاوض مع لاعبه بدون علمه، وهي الخطوة ذاتها التي إتخذها نادي موناكو أيضاً بعدما صدرت العديد من الإشاعات حول موافقته على بيع مهاجمه كيليان مبابي في الصيف الحالي.