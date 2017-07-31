مدرب يوفنتوس يؤكد بقاء البرازيلي أليكس ساندرو في تورينو

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أكد الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي أن الظهير الأيسر البرازيلي الواعد أليكس ساندرو لاعب فريق السيدة العجوز لن يرحل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب العديد من الشائعات التي صدرت من جانب وسائل الإعلام الإنجليزية في الأونة الآخيرة، والتي أشارت إلي أن فريق تشيلسي الإنجليزي قد إقترب من حسم صفقة الظهير الأيسر البرازيلي في الصيف الحالي.

ولكن مدرب فريق يوفنتوس ماسيمليانو أليغري نفى كل تلك الشائعات بشكل قاطع وأكد أن البرازيلي أليكس ساندرو يُعد واحداً من الركائز الأساسية في تشكيلته في الموسم المقبل، وخاصة عقب التألق اللافت من جانب اللاعب في الموسم الماضي، وأيضاً لآن الفريق في الوقت الحالي لا يمتلك ظهير أيسر أخر غيره بعدما رحل الفرنسي باتريس إيفرا عنه في الموسم الماضي.

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وبالرغم من أن عقد البرازيلي أليكس ساندرو الحالي مع فريقه يوفنتوس يمتد حتى صيف عام 2020 م، إلا أن إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي تُجهز عرضاً جديداً من أجل تمديد عقد لاعبها حتى صيف عام 2022 م وبراتب أسبوعي يتقاضاه اللاعب يصل إلي مبلغ 84 ألف جنيه إسترليني، وذلك بسبب العرض المُغري الذي قدمه نادي تشيلسي في الأونة الآخيرة من أجل الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي والذي وصل قيمته إلي مبلغ 61 مليون جنيه إسترليني.

هذا ويأتي إصرار نادي تشيلسي على ضم اللاعب البرازيلي بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب الفريق اللندني، والذي يُحاول أن يجد لاعباً صاحب إمكانيات كبيرة من أجل معاونة الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو طوال الموسم المقبل، وخاصة وأن فريق البلوز سوف يُشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما غاب عن المسابقة في نسخة الموسم الماضي.

ومن جهته كان البرازيلي أليكس ساندرو قد ساهم في فوز فريقه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وأيضاً ساهم في فوز فريقه بلقب كأس إيطاليا، وليس ذلك فحسب بل كان قريباً أيضاً من الفوز معه بلقب دوري أبطال أوروبا، ولكن سيد أوروبا الأول فريق ريال مدريد الإسباني حسم اللقب في نهاية المطاف بعدما فاز على فريق السيدة العجوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.