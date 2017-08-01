موعد مباراة أياكس أمستردام ونيس في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يستعد فريق أياكس أمستردام الهولندي لإستقبال نظيره فريق نيس الفرنسي يوم غداً الأربعاء على ملعب أمستردام أرينا، وذلك ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل حسم التأهل إلي الدور المقبل دون العودة إلي حسابات المباراة الأولى، حيث تعادل الفريقان في موقعة الذهاب في الأسبوع الماضي على ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا بهدف لمثله، وهي النتيجة التي تخدم فريق أياكس أمستردام بشكل كبير للغاية، فمن جهة سيخوض موقعة الإياب على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة ومن جهة أخرى يحتاج فقط إلي التعادل السلبي دون أهداف حتى يضمن تأهله إلي الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة.

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أما فريق نيس فلا تزال حظوظه كبيرة للغاية أيضاً في التأهل فهو يحتاج إما الفوز على مُضيفه بأي نتيجة أو التعادل بهدفين لمثلهما أو أكثر وهو ما سيجعله يضمن تأهله إلي الدور المقبل، أما في حالة التعادل بنتيجة هدف لمثله مثلما حدث في موقعة الذهاب فحينها ستذهب المباراة إلي الأشواط الإضافية ومن ثم إلي ركلات الترجيح في حالة إستمرار التعادل، ولكن ما هو مؤكد وعقب كل ذلك أن مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة للموسم الحالي سوف تخسر فريقاً متميزاً منذ الأدوار التمهيدية وفي إنتظار ما سيُسفر عنه الدور التمهيدي الآخير.

ولعل أبرز ما يُميز كلاً من الفريقين هو اللعب الجماعي والأداء الجميل الذي يُقدم على أرضية الملعب، ويعتمد فريق أياكس أمستردام بشكل أساسي في خطه الأمامي على مهاجمه الدنماركي الواعد كاسبر دولبيرغ والذي تألق كثيراً رفقة الفريق في الموسم الماضي، أما فريق نيس فسوف يكون إعتماده بالدرجة الأولى في خطه الأمامي على مهاجمه الإيطالي المخضرم ماريو بالوتيلي والذي سجل هدف فريقه نيس بالمناسبة في موقعة الذهاب، وإضافة لذلك فقد تألق بشكل لافت في الموسم الماضي أيضاً.