موعد أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا 2018 م يوم غداً الأربعاء 2-8-2017

Advertisements

يشهد يوم غداً الأربعاء ختام مرحلة الدور التهميدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، حيث تُقام بقية مباريات الإياب في أوقات مختلفة على أن تُقام قرعة الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة في يوم الجمعة المقبل، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المباريات التي سوف تُقام في يوم غداً الأربعاء.

ففي المباراة الأولى يستقبل فريق سيسكا موسكو الروسي نظيره فريق أيك أثينا اليوناني، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن موقعة الذهاب في اليونان كانت قد إنتهت بفوز فريق سيسكا موسكو بهدفين مقابل لا شئ وهو ما يجعل الفريق الروسي قريباً للغاية من التأهل إلي الدور المقبل.

Advertisements

وفي مباراة أخرى في التوقيت ذاته يستقبل فريق باتي بوريسوف البيلاروسي نظيره فريق سلافيا براغ التشيكي، علماً بأن موقعة الذهاب في جمهورية التشيك كانت قد إنتهت بفوز فريق سلافيا براغ بهدف وحيد مقابل لا شئ وهو ما يجعل جميع الإحتمالات واردة في موقعة الإياب، وفي لقاء أخر يستقبل فريق إسطنبول باشاكشهير التركي نظيره فريق كلوب بروج البلجيكي، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن موقعة الذهاب كانت قد إنتهت على وقع التعادل الإيجابي المُثير بثلاثة أهداف لمثلها لكل فريق.

وفي مباراة أخرى يستقبل فريق كوبنهاغن الدنماركي نظيره فريق فاردار المقدوني، وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن موقعة الذهاب كانت قد إنتهت بفوز فريق فاردار بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي بقية المباريات يستقبل فريق فيكتوريا بيلزن التشيكي نظيره فريق ستيوا بوخارست الروماني، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يستقبل فريق يونغ بويز السويسري نظيره فريق دينامو كييف الأوكراني.

أما بقية المباريات فتُقام جميعها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يستقبل فريق ليغيا وارسو البولندي نظيره فريق أستانا من كازاخستان، ويستقبل فريق روزنبورغ النرويجي نظيره فريق سيلتك الإسكتلندي، ويستقبل فريق أولمبياكوس اليوناني نظيره فريق بارتيزان بيلغراد الصربي.