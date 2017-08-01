موعد مباراة الأهلي المصري والفيصلي الأردني في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق الأهلي المصري لملاقاة نظيره فريق الفيصلي الأردني يوم غداً الأربعاء على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين بحثاً عن تحقيق الفوز من أجل الوصول إلي المباراة النهائية، ولكن دوافع فريق الأهلي ستكون أكبر بكل تأكيد فمن جهة تُعد المباراة ثأرية بالنسبة له بعد خسارته أمام فريق الفيصلي بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الأولى من دور المجموعات، ومن جهة أخرى تُقام البطولة على الأراضي المصرية مما يعني أنها فرصة مثالية للمارد الأحمر من أجل التتويج باللقب العربي وسط جماهيره الغفيرة.

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ولكن ذلك الأمر لن يكون سهلاً ففريق الفيصلي سيكون عقبة كبيرة للغاية أمامه، وخاصة بعد الأداء الرائع الذي قدمه الفريق الأردني في مرحلة المجموعات، وليس ذلك فحسب بل النتائج أيضاً التي حققها حيث فاز في مبارياته الثلاثة في دور المجموعات مما جعله يتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى ويمتلك في رصيده 9 نقاط.

ومن أجل خوض المباراة قام الكابتن حسام البدري مدرب فريق الأهلي بإستدعاء قائمة مكونة من 30 لاعباً في إنتظار إعلان القائمة النهائية، وشملت هذه القائمة تواجد شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – عمر رضوان – رامي ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – حسين السيد – علي معلول – صبري رحيل – محمد هاني – باسم علي – حسام غالي – حسام عاشور – عمرو السولية – أكرم توفيق – كريم نيدفيد – عمرو بركات – مؤمن زكريا – عبد الله السعيد – إسلام محارب – صالح جمعة – ميدو جابر – أحمد الشيخ – وليد أزارو – أحمد حمودي – أحمد ياسر ريان – عماد متعب – عمرو جمال – جونيور أجاي.

هذا وتُعد البطولة العربية أفضل تحضير لفريق الأهلي لما ينتظره من تحديات مقبلة في غاية الصعوبة، فمن جهة سيواجه فريق سموحة في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 م، ومن جهة أخرى سيواجه فريق الترجي الرياضي التونسي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.