موعد مباراة مانشستر يونايتد وسامبدوريا الودية

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يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق سامبدوريا الإيطالي يوم غداً الأربعاء، وذلك في مباراة ودية في إطار المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مانشستر يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، ولكن إقتراب إنطلاقة الموسم الجديد تُحتم على الفريق أن يكون جاهزاً على جميع النواحي وفي أفضل حالاته في حالة أراد المنافسة وبقوة على جميع الألقاب الممكنة.

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هذا ويُعد المعسكر الصيفي الحالي لفريق مانشستر يونايتد ناجحاً للغاية، حيث خاض فيه حتى الآن 6 مباريات ودية ولم يتعرض إلي الخسارة سوى في مباراة واحدة منهم فقط، ففي المباراة الأول حقق فوزاً عريضاً على حساب نظيره فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفي المباراة الثانية حقق فوزاً صعباً على حساب نظيره فريق ريال سالت ليك الأمريكي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي المباراة الثالثة حقق الفوز على جاره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل لا شئ، أما في المباراة الرابعة فقد تعادل أمام فريق ريال مدريد الإسباني بهدف لمثله قبل أن يُحقق الفوز بركلات الترجيح، فيما تعرض إلي الخسارة في المباراة الخامسة والتي كانت على يد فريق برشلونة الإسباني بهدف وحيد مقابل لا شئ، أما المباراة السادسة فقد فاز فيها على مُضيفه فريق فاليرينغا النرويجي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ليبقى أمامه الإختبار الآخير أمام فريق سامبدوريا في أخر مباراة في معسكره الصيفي، ومن بعدها يبدأ التحضير لإنطلاقة موسمه الجديد والذي سيبدأه بمواجهة بطل أوروبا فريق ريال مدريد، وذلك في اليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي في إطار كأس السوبر الأوروبي، على أن يبدأ بعدها مباشرة مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة أخرى صعبة حينما يستقبل على مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد نظيره فريق وست هام يونايتد.