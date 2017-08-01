موعد أبرز المباريات الودية يوم غداً الأربعاء 2-8-2017

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تواصل الأندية الأوروبية معسكراتها الصيفية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، وفي إطار ذلك تخوض العديد من الأندية العديد من المباريات الودية وذلك من أجل تجهيز جميع اللاعبين لغمار الموسم الجديد سواء من الناحية البدنية أو الناحية الفنية وحتى الناحية الذهنية، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المباريات الودية التي تُقام يوم غداً الأربعاء الموافق اليوم الثاني من شهر أغسطس الحالي.

ففي المباراة الأولى يواجه فريق فولفسبورغ الألماني نظيره فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في مباراة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، فمن جهته يسعى فريق فولفسبورغ إلي بداية موسمه الجديد بقوة ونسيان الموسم الماضي الكارثي الذي قدمه الفريق، حيث كان الفريق الألماني على أعتاب الهبوط إلي دوري الدرجة الثانية الألماني ولولا مباراة الملحق لما تمكن من البقاء في الموسم المقبل ضمن أندية البوندسليغا، أما على الجانب الآخر فيأمل فريق نيوكاسل يونايتد وتحت قيادة مدربه الإسباني المخضرم رافاييل بينيتز تقديم موسم مثالي بعد عودة الفريق مجدداً إلي أضواء الدوري الإنجليزي الممتاز وتفادي شبح الهبوط مع نهاية الموسم.

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وفي مباراة أخرى يواجه فريق أتالانتا الإيطالي نظيره فريق نوفارا الإيطالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي لقاء أخر يواجه فريق تفينتي الهولندي نظيره فريق إسبانيول الإسباني، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يواجه فريق غرونينغن الهولندي نظيره فريق ريال سوسيداد الإسباني.

وفي مباراة أخرى يواجه فريق بلد الوليد الإسباني نظيره فريق ليغانيس الإسباني، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما يواجه فريق تينيريفي الإسباني نظيره فريق لاس بالماس الإسباني، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي أخر المباريات يواجه فريق ساوثهامبتون الإنجليزي نظيره فريق أوغسبورغ الألماني، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.