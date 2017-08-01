ليفربول يواصل رفضه التخلي عن صانع ألعابه البرازيلي كوتينيو

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن فريق ليفربول الإنجليزي قد رفض عرضاً جديداً من فريق برشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وبذلك يواصل نادي ليفربول رفضه تماماً فكرة التخلي عن لاعبه البرازيلي المتألق علماً بأن ذلك العرض المُقدم من نادي برشلونة يُعتبر العرض الثاني في الأونة الآخيرة.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن قيمة العرض الأول وصلت إلي مبلغ 72 مليون جنيه إسترليني، أما العرض الثاني فقد وصلت قيمته إلي مبلغ 89 مليون جنيه إسترليني، ليتلقى بذلك نادي برشلونة وإدارته برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو ضربة موجعة للغاية، وخاصة مع إقتراب رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور عن قلعة الكامب نو في الصيف الحالي بإتجاه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صفقة خيالية ستجعل من النجم البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم حيث تصل قيمتها إلي مبلغ 195 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد البرازيلي نيمار في عقده مع الفريق الكتالوني.

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هذا ويأتي إصرار نادي ليفربول على الإبقاء على نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو بناءً على رغبة كبيرة من جانب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، والذي يعتبر البرازيلي كوتينيو واحداً من الركائز الأساسية في صفوف الفريق، ولعل أبرز دليل على ذلك أن المدرب يورغن كلوب قام بتعيين البرازيلي فيليبي كوتينيو كقائداً لفريق ليفربول في خلال معسكره الصيفي الحالي وهو ما يؤكد على أهميته الكبيرة جداً للفريق.

وينتظر فريق ليفربول العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، ويأتي على رأس تلك التحديات ضرورة تخطي عقبة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي سيخوضه فريق ليفربول في منتصف شهر أغسطس الحالي على أمل أن تضعه القرعة في مواجهة سهلة نسبياً بعيداً عن مواجهة أندية من حجم فريق نابولي الإيطالي أو فريق إشبيلية الإسباني.

وإضافة لذلك سيكون الهدف الرئيسي لفريق ليفربول في الموسم الجديد هو المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي غاب عن خزائن النادي منذ 27 عاماً كاملة وهو ما لا يرقى إلي طموحات جماهيره الغفيرة.