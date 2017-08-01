ديبورتيفو لاكورونيا في طريقه لإستعادة مهاجمه السابق من أرسنال

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني بات على مشارف التعاقد رسمياً مع المهاجم الإسباني لوكاس بيريز لاعب فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد موسم واحد فقط من شرائه من فريق ديبورتيفو لاكورونيا إلا أن عدم قدرته على إثبات نفسه وقدراته في الفريق اللندني طوال الموسم الماضي جعله حبيساً لمقاعد البدلاء بصفة دائمة.

وهو الأمر الذي لا يرقى بكل تأكيد إلي طموحات وتطلعات المهاجم الإسباني لوكاس بيريز، والذي يحلم بأن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إسبانيا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن ذلك لن يحدث تماماً في حالة إستمرت وضعيته التي كان عليها في الموسم الماضي، وهو ما دفع المهاجم الإسباني للتفكير من جديد في العودة إلي ناديه السابق ديبورتيفو لاكورونيا وخاصة في ظل رغبة ناديه السابق ديبورتيفو لاكورونيا في إستعادة خدماته في الصيف الحالي.

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وفي سياق حديثه إلي وسائل الإعلام الإسبانية قال تينو فيرنانديز رئيس نادي ديبورتيفو لاكورونيا بأنه يأمل في أن يعود المهاجم لوكاس بيريز من جديد إلي صفوف النادي، كما أشار أيضاً في حديثه إلي أن القميص الذي إرتداه لوكاس بيريز رفقة فريق ديبورتيفو لاكورونيا لا يزال متواجداً وإضافة لذلك شارة قيادة الفريق.

ومن جهته كان المهاجم الإسباني لوكاس بيريز قد تألق بشكل لافت رفقة فريقه السابق ديبورتيفو لاكورونيا، وذلك في الفترة التي قضاها معه منذ عام 2014 م وحتى صيف عام 2016 م حيث سجل رفقته 26 هدفاً على صعيد الدوري الإسباني، وهو ما جعل نادي الديبور يُبدي رغبته في إعادته إلي قلعة رياثور من جديد، حيث قدم نادي ديبورتيفو لاكورونيا عرضاً إلي نادي أرسنال وصلت قيمته إلي مبلغ 10 مليون يورو، على أمل الحصول على موافقة نادي أرسنال بشكل سريع قبل إنغلاق باب سوق الإنتقالات الحالية مع نهاية شهر أغسطس الحالي.

ومن المتوقع ألا تُشكل إدارة نادي أرسنال أو الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق الغانرز أي عائقاً في حسم الصفقة، وخاصة بعدما تعاقد النادي اللندني مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت.