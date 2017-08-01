ملخص مباراة أتليتكو مدريد ونابولي الودية

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حقق فريق أتليتكو مدريد الإسباني فوزاً صعباً على حساب نظيره فريق نابولي الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك في مباراة ودية ضمن مباريات كأس أودي الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكر الصيفي للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن فريق أتليتكو مدريد قد تأهل بذلك إلي الدور النهائي من عمر البطولة.

وفي شوط المباراة الأول بدأ فريق نابولي ضاغطاً بقوة على منافسه من أجل تسجيل هدف مُبكر، وفي المقابل كان فريق أتليتكو مدريد هادئاً بعض الشئ وحذراً أيضاً كعادته تفادياً لتلقي الأهداف، ولكن ومع مرور الدقائق غابت الأهداف تماماً وليس ذلك فحسب بل غابت حتى الفرص الخطيرة في ظل عجز هجومي واضح من الفريقين، ولعل ذلك كان سببه الرئيسي هو التنظيم الدفاعي المحكم والرائع من جانب الطرفين.

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وعند الدقيقة الخامسة والعشرين جائت أولى الفرص الحقيقية في اللقاء لمصلحة فريق أتليتكو مدريد، وذلك حينما سدد مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا تصدى للكرة ببراعة كبيرة وأنقذ مرمى فريقه من أولى الأهداف، أما رد فريق نابولي فلم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة الرابعة والثلاثين تحصل على ركلة جزاء نفذها مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك، ولكن الحارس يان أوبلاك تصدى لها بنجاح وحافظ على نظافة شباكه وهو ما إنتهت عليه الفترة الأولى من عمر اللقاء.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق نابولي من إفتتاح التسجيل وذلك عبر لاعبه الإسباني خوسيه ماريا كاليخون عند الدقيقة السادسة والخمسين، وبالرغم من تأخر رد فريق أتليتكو مدريد إلا أنه جاء قوياً للغاية فعند الدقيقة الثانية والسبعين أدرك فريق الروخي بلانكوس التعادل وذلك عبر المهاجم الإسباني المخضرم فيرناندو توريس، ليُعيد المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد ويُشعل من الأجواء في الدقائق المتبقية من عمر اللقاء وخاصة وأنه يجب على أحدهما تحقيق الفوز من أجل التأهل إلي نهائي البطولة.

ولم يكتفِ فريق أتليتكو مدريد بذلك وحاول قلب الطاولة على منافسه، وعند الدقيقة الحادية والثمانين تحقق له ما أراد بعدما سجل له المهاجم البديل لوسيانو فييتو ثاني الأهداف عقب إستغلاله ثغرة فادحة في دفاعات فريق نابولي، لتذهب بعد ذلك المباراة إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين سوى حالة طرد قائد فريق الأتليتي دييغو غودين عند الدقيقة التاسعة والثمانين.