إشبيلية يستعيد جناحه السابق خيسوس نافاس

Advertisements

أكمل فريق إشبيلية الإسباني تعاقده اليوم الثلاثاء مع الجناح الإسباني خيسوس نافاس لاعبه السابق في صفقة إنتقال حر، وذلك بعدما إنتهى عقد اللاعب الإسباني المخضرم مع فريقه السابق مانشستر سيتى الإنجليزي في شهر يونيو الماضي، وعدم إتجاه نادي مانشستر سيتي لتقديم له عرض جديد من أجل تمديد عقده مع النادي نظراً لعدم رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي في أن لا يكون الإسباني خيسوس نافاس ضمن قائمة فريقه في الموسم المقبل.

وكان الجناح الإسباني خيسوس نافاس قد تعاقد مع فريق مانشستر سيتي في صيف عام 2013 م قادماً من صفوف فريق إشبيلية، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 14,8 مليون جنيه إسترليني، علماً بأنه قضى مع فريق مانشستر سيتي طيلة فترة عقده كاملة والتي إمتدت لأربعة سنوات، كما شارك أيضاً في موسمه الأول مع الفريق الإنجليزي في 30 مباراة وساهم في نفس الموسم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

ولكن وفي الموسم الماضي عانى الجناح الإسباني خيسوس نافاس كثيراً تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وذلك بسبب عدم ثقة المدرب فيه تماماً مما أدى إلي جلوسه على مقاعد البدلاء بصفة دائمة، وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات اللاعب المخضرم وخاصة وأنه يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إسبانيا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

ومن جهته يواصل فريق إشبيلية بذلك حملة تجديد صفوفه والتي بدأها مع نهاية الموسم الماضي، وذلك حينما رحل مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي والذي تولى تدريب منتخب الأرجنتين، ليتعاقد الفريق الأندلسي بعدها مع المدرب الأرجنتيني الآخر إدواردو بيريزو قادماً من صفوف فريق سيلتا فيغو الإسباني.

أما على مستوى تشكيلة الفريق الأندلسي فقد تغيرت العديد من الأسماء في صفوف الفريق، ولعل من أبرزها كان رحيل كلاً من الإسباني فيكتور فيتولو والإسباني الآخر فيسنتي إيبورا، أما أبرز الوافدين على قلعة رامون سانشيز بيثخوان فكان الجناح الإسباني المخضرم نوليتو قادماً من صفوف فريق مانشستر سيتي، ومتوسط الميدان المخضرم إيفر بانيغا قادماً من صفوف فريق إنتر الإيطالي.