ملخص مباراة بايرن ميونخ وليفربول الودية

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حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزاً عريضاً على حساب نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك في مباراة ودية ضمن مباريات كأس أودي الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، وبذلك يتأهل فريق ليفربول إلي الدور النهائي من عمر البطولة والذي سيواجه فيه يوم غداً الأربعاء فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق بايرن ميونخ الضغط بشكل قوي على منافسه منذ اللحظات الأولى، ولكنه تلقى ضربة موجعة في وقت مُبكر للغاية وتحديداً عند الدقيقة السابعة حينما تمكن فريق ليفربول من تسجيل هدفه الأول في المباراة والذي جاء عبر لاعبه السنغالي ساديو ماني وسط حالة من الصدمة لجماهير الفريق البافاري.

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ولم يكتفِ فريق ليفربول بذلك وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف وعند الدقيقة الثالثة عشر كاد ينجح في ذلك عبر الفرعون المصري محمد صلاح، ولكن الحارس البافاري تصدى للكرة وأنقذ مرمى فريقه من ثاني الأهداف، وعند الدقيقة الرابعة والثلاثين حاول الفرعون المصري محمد صلاح مرة أخرى ولكنه نجح هذه المرة وسجل الهدف الثاني لمصلحة فريقه ليفربول.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الفريق البافاري أن يتدارك تأخره في النتيجة بشكل سريع، وخاصة وأنه يلعب على أرضه وأمام جماهيره الغفيرة والتي أصبحت قلقة للغاية على فريقها الذي سيخوض كلاسيكو ألمانيا يوم السبت المقبل أمام غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في إطار كأس السوبر الألماني على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

ولكن مع مرور الدقائق بدا العجز الهجومي واضحاً على لاعبي الفريق البافاري، وذلك بالرغم من تواجد نجوم من العيار الثقيل في الخط الأمامي للفريق الألماني كالمهاجم روبيرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر وفرانك ريبيري وخاميس رودريغز، إلا أن ذلك لم يُساعد تماماً الفريق البافاري في تسجيل هدف واحد على أقل تقدير.

وعند الدقيقة الحادية والسبعين نجح فريق ليفربول في تسجيل هدفه الثالث عبر لاعبه البديل الواعد ماركو جوريتش ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل، ولكن إصرار فريق ليفربول على تسجيل الهدف الثالث كان كبيراً للغاية، وعند الدقيقة الثالثة والثمانين تحقق له ما أراد وذلك عبر مهاجمه البديل دانييل ستوريدج، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الفريقين.