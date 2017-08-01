ليستر سيتي يقترب من التعاقد رسمياً مع مهاجم مانشستر سيتي الواعد

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق ليستر سيتي الإنجليزي بات على مشارف التعاقد رسمياً مع المهاجم النيجيري الواعد كيليشي إيهياناتشو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن المهاجم النيجيري كيليشي إيهياناتشو سوف يخضع للفحوصات الطبية اللازمة رفقة فريقه الجديد في نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى، ومن ثم تقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام بقميص نادي ليستر سيتي، ولعل السبب الرئيسي في حسم الصفقة يأتي لإقتراب الثعلب الجزائري رياض محرز من الرحيل عن صفوف فريق ليستر سيتي بإتجاه فريق روما الإيطالي في الصيف الحالي.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف تكون هي الصفقة الرابعة لفريق ليستر سيتي ومدربه كريغ شيكسبير في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما تعاقد نادي الثعالب مع حارس المرمى إيلدن ياكوبوفيتش قادماً من صفوف فريق هال سيتي الإنجليزي، والمدافع هاري ماغواير قادماً من صفوف فريق هال سيتي أيضاً، ومتوسط الميدان الإسباني المخضرم فيسنتي إيبورا قادماً من صفوف فريق إشبيلية الإسباني.

علماً بأن نادي ليستر سيتي سيكون بذلك قد صرف حتى الآن على التعاقدات الجديدة في الصيف الحالي مبلغ 57 مليون جنيه إسترليني، وعلى إثر ذلك تأمل إدارة نادي الثعالب في أن يتمكن الفريق تحت قيادة المدرب كريغ شيكسبير من تحقيق النتائج الإيجابية وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، والذي كان فيه الفريق يُصارع من أجل تفادي الهبوط وضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم لا محاولة تكرار سيناريو الموسم قبل الماضي والذي حقق فيه فريق ليستر سيتي معجزة تاريخية، وذلك حينما فاز بلقب البريمرليغ تحت قيادة مدربه الإيطالي السابق كلاوديو رانييري.

هذا ويُعد المهاجم النيجيري كيليشي إيهياناتشو صاحب ال 20 عاماً واحداً من أفضل المهاجمين الصاعدين على مستوى القارة الأفريقية، ولكن وبالرغم من ذلك إلا أنه لم يتمكن من إثبات نفسه للمدرب بيب جوارديولا طوال الموسم الماضي، مما جعله يجلس على مقاعد البدلاء في أغلب فترات الموسم.